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韓網熱門／Mimi甜點派對！你能吃到第幾階段？　羅PD、泳知都被K.O

記者張筱涵／綜合報導

韓女團Oh My Girl成員Mimi是出了名的熱愛甜食，更曾因為太愛吃冰淇淋，收到知名品牌送的專屬超大冰櫃。近日和羅PD、李泳知一起在直播中連續吃9款不同的甜點，但吃到第5項的時候，羅PD和泳知就已經快不行了，有網友因此感到好奇而在論壇發文問「Mimi甜點派對，各位可以吃到第幾階段」。

【Mimi甜點派對，各位可以吃到第幾階段】

1. 水果麻糬

吃了這個會給美式咖啡

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▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

2. 蛋塔

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

3. 脆皮泡芙

泳知吃到一半多要了一杯牛奶，從這時候開始她的眼神就失去了靈魂哈哈

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

4. 跟Mimi臉差不多大的白巧克力美式軟餅乾

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

5. 巧克力蛋糕泡牛奶吃

羅PD和泳知到這階段已經靈魂出竅了哈哈

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

6. 韓式糯米煎糕（沒吃南瓜蛋塔和瑪德蓮）

泳知一聞到韓式糯米煎糕的甜味就逃走了哈哈哈

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

7. 蛋糕布丁

除了Mimi以外都快瘋了哈哈哈哈

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

聽說還有10幾樣甜點，Mimi親自去挑選

8. 拿來潤口的韓菓子糖

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

9. 閃電泡芙

因為是最後一項了，大家一起分著吃

結果羅PD和泳知徹底說不出話來了

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

最後兩人一起吃泡麵收尾

▲▼MIMI 羅PD 李泳知 甜點派對。（圖／翻攝自theqoo）

吃了泡麵以後又活過來的羅PD和泳知
Mimi則是從頭到尾都吃得很幸福

大家可以跟Mimi吃到第幾階段？我的話大概3～4就是極限了

｜討論區留言｜

1. 在2就不行了，其實1我就不會吃了

2. 放到嘴裡都可以，只是擔心我的胰臟

3. 我是真的很愛甜食的人，但到4就不行了，跟臉差不多大的餅乾光用看的就覺得好誇張…如果照這組合到4就會覺得膩了

4. 我和Mimi的喜好完全一樣，所以可以吃到最後

5. 好想反過來開始，從9開始哈哈哈哈哈

6. 如果是免費的我會全部都吃掉哈哈哈

7. 我的天啊，從蛋糕泡在牛奶裡面吃就不行了

8. 雖然會很痛苦，但到3只吃一口的話可以，而且一定要有美式咖啡

9. 哇…如果都只吃一口的話都可以，可是當成一組套餐來吃的話不行

10. 全部都可以，但我不喜歡美式軟餅乾可以不吃嗎

11. 除了1、6以外都可以

12. 突然很好奇吃完後的血糖有多高

13. 從3開始就會面臨危機了，到5的時候我一樣也會靈魂出竅

14. 會因為太飽而吃不下而不是太甜，又飽又貴又在減肥的關係沒辦法

15. 一起吃到最後吧！

16. 光看文字都覺得甜到不行了，我吃泡麵就好

17. 到蛋塔為止還可以各吃一個，但後面的都只能各吃一口了

18. 我不喜歡5、8，其他都可以

19. 3哈哈，要我單獨只吃3也不行

20. 在5就會因為太過衝擊而不行了哈哈

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韓網熱門, MIMI, 羅PD, 李泳知

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