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5566、Energy都回來了！　Gino鬆口談「K ONE合體」：說不定可以

記者蔡宜芳／綜合報導

台灣本土團體5566、Energy都在近年重新合體回歸歌壇，掀起粉絲的回憶殺，而曾經紅極一時的K ONE也是許多人期待合體的團體之一。對此，Gino（蔡東威）近日在影片中鬆口「如果留言夠多說不定」，結果引來大票網友湧入留言「我想看合體」。

▲▼K ONE。（圖／翻攝自網路）

▲K ONE目前只剩下Gino和JR還在演藝圈。（圖／翻攝自網路）

Gino在26日上傳的影片中，被工作人員問到「K ONE什麼時候要合體一下」，他先是開玩笑說：「為什麼覺得想要K ONE合體？看我一個人不夠嗎？」接著他又表示：「那看大家留言啊，如果留言夠多，說不定可以合體啊。」但擔心自己跳舞跳不動。

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▲▼GINO鬆口談「K ONE合體」：說不定可以。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

▲▼GINO鬆口談K ONE合體。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

▲▼GINO鬆口談「K ONE合體」：說不定可以。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

Gino坦言，雖然不知道有多少人想看K ONE合體，但他認為時機點還沒到，「我覺得很多事情要成功，要天時地利人和。」Gino也強調自己絕不排斥合體，「為什麼要排斥？我覺得很好啊，我本來就是K ONE團體出身的。」一番話引網友紛紛留言「敲碗合體唱跳《紫禁之巔》」、「要重現經典惹嗎」、「拜託快合體吧」。

▲▼GINO鬆口談「K ONE合體」：說不定可以。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

▲網友的反應。（圖／翻攝自Instagram／gino.t）

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GINO, 蔡東威, KONE

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