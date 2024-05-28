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剛官宣認愛大馬歌手　潘裕文調情女星畫面曝...不讓女友現場看

記者蔡琛儀／台北報導

歌手潘裕文推出全新音樂單曲〈7AM〉，描述他與大馬歌手Zen俊倩的遠距離戀愛故事。而新歌MV中，他與女主角翁嘉薇有親密演出，兩人前後拍攝超過40次，相當敬業。

▲▼潘裕文〈7AM〉MV。（圖／闊思音樂提供）

▲▼潘裕文〈7AM〉MV中與翁嘉薇有許多親密戲。（圖／闊思音樂提供）

▲▼潘裕文〈7AM〉MV。（圖／闊思音樂提供）

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被問起女友會不會因此吃醋不開心？潘裕文表示自己在看到腳本的第一時間就有先報備過，加上同為圈內人，大家對於工作都有共識，所以不存在吃醋的問題，甚至女友還開玩笑說，她可以去探班，結果被潘裕文秒拒絕，直說：「你等MV上架再看就好了。」

潘裕文於520當天在社群平台上公開了他與女友的翹腳合照，並分享了他的戀愛心情，引來粉絲與親友們的熱烈回應，他表示，自從戀愛以來，他一直希望能多接觸馬來西亞的工作，並成功接下了馬來西亞的旅遊外景節目主持，他的新單曲〈7AM〉也是在馬來西亞製作的，認識了很多馬來西亞的好朋友和各種美食美景，也希望以後有機會可以拍攝更多影音作品，與粉絲朋友們分享希望未來有機會可以拍攝更多影音作品，與粉絲朋友們分享。

▲▼潘裕文〈7AM〉MV。（圖／闊思音樂提供）

▲潘裕文談戀愛後，就一直很想多去馬來西亞工作。（圖／闊思音樂提供）

此外，他也將於6月16日在台北NUZONE舉行生日會，並宣布要與每位進場的粉絲朋友一對一單獨合照，表示就算超時也要全部拍好拍滿，希望可以讓粉絲留下美好的紀錄與回憶。

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