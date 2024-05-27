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秀智、朴寶劍「貼臉合照」曖昧氣流太強烈　韓網驚呼：真的交往？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星秀智相隔5年回歸大銀幕，首度與男星朴寶劍合作電影《夢境》（又譯，Wonderland），電影即將上映，兩人不時會在IG宣傳放出親密合照，過去貼出兩人臉互貼比著V的合照，顯露出好感情，近日，朴寶劍再度曝光戲外自拍，他們互動宛如情侶般地自然，令粉絲又驚又喜直呼「真的在交往嗎？」

▲▼ 秀智、朴寶劍「貼臉合照」曖昧氣流太強烈　韓網驚呼：真的交往？。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

▲▼秀智、朴寶劍互動太甜蜜，兩人曖昧氣流強烈，引起韓網陣陣驚呼。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

▲▼ 秀智、朴寶劍互動太甜蜜，兩人曖昧氣流強烈，引起韓網陣陣驚呼。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

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朴寶劍、秀智在電影《夢境》飾演一對甜蜜情侶，兩人過去多次一起主持頒獎典禮，本就是相識關係，透過本次參演電影後，感情更加深刻。朴寶劍27日在IG貼出與秀智私下相處的合照，不論是嘟著嘴自拍，還是擠著女方的臉貼臉合照，都飄出滿滿的粉紅泡泡。

▲▼ 秀智、朴寶劍「貼臉合照」曖昧氣流太強烈　韓網驚呼：真的交往？。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

▲▼ 秀智、朴寶劍「貼臉合照」曖昧氣流太強烈　韓網驚呼：真的交往？。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

▲▼ 秀智、朴寶劍「貼臉合照」曖昧氣流太強烈　韓網驚呼：真的交往？。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

▲▼ 秀智、朴寶劍「貼臉合照」曖昧氣流太強烈　韓網驚呼：真的交往？。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

▲秀智、朴寶劍在電影裡飾演情侶，自拍照非常甜蜜。（圖／翻攝自朴寶劍IG）

朴寶劍、秀智俊男美女的組合，令粉絲連連稱讚喊著「太般配了」，電影雖然還未正式上映，已經在韓網刷一波討論度，網友敲碗表示「假戲真做也可以」、「等不及要看電影了」、「兩個人比想像中還搭」。

《夢境（Wonderland）》由《晚秋》的導演金泰勇擔任編劇和執導，在2021年拍攝完畢，直到2024年才能順利定檔，本片卡司超強，他找來妻子湯唯參演以外，還有朴寶劍、秀智CP檔，以及鄭有美、崔宇植等一線大咖，譜出穿越生死、時空的精彩故事。

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