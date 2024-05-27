陸綜爆意外「2參賽者摔落骨折」急送醫！腳嚴重變形　駭人傷照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸水上闖關綜藝節目《快樂向前沖》驚傳發生多起受傷意外，多名參賽者在挑戰過程中不慎摔傷，其中包括骨折等嚴重傷害，該節目以低門檻吸引觀眾參與，參賽者受傷後，節目人員稱可以報銷相關費用，但事後才發現參加協議中寫明「甲方不再支付乙方已經發生或可能發生的任何損失」，遭質疑是霸王條款，引發各界輿論。

▲大陸綜藝節目驚爆骨折意外。（圖／翻攝自微博）



《快樂向前沖》近日在金鄉賽道發生受傷事故，一名傷者在闖關時不慎跌落，造成腿部骨折，上了救護車後又見到另名同樣骨折的傷者被抬上車，他透露節目組工作人員要他們前往二級以上公立醫院接受治療，並承諾報銷相關費用，傷者之一的小董目前在家中靜養，但此次事故已嚴重影響到日常生活，曝光的照片中明顯看出傷者的腳都變形。

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▲傷者腳嚴重變形。（圖／翻攝自微博）



雖然嘗試聯絡保險公司處理賠償事宜，但遭到對方不良態度對待，電話交流未果，根據節目拍攝地的負責人說法，目前事故處理已由保險公司介入，景區本身僅提供了活動場地，具體賽道的安全管理責任屬於節目組。傷者們還公開與節目組簽署的協議，協議中明確提到參與者需了解此類綜藝節目的競技性質，如發生意外，除保險公司賠償外，節目組不承擔任何額外損失。

▲傷者控訴節目的霸王條款。（圖／翻攝自微博）



傷者對此表示質疑，認為協議內容或許存在不合理性，懷疑是否符合法律規定，當地文化和旅遊局工作人員表示情況不詳，而節目組方面則拒絕對此事發表評論。《快樂向前沖》拍攝地設置在金鄉縣羊山古鎮軍事旅遊區，賽道由節目組設計，主要包含一系列難度較低的水上挑戰項目，儘管大部分闖關環節被設計為低危險度，但仍發生了此次不幸的意外。