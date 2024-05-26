獨家／王思佳曼谷買房　只花621萬元輕鬆投資

記者葉文正／台北報導

藝人王思佳與同門的阿BEN徐小可夫妻向來交好，為了買房，看到他們在泰國置產，她個人還特地跑了兩趟泰國，最後才在本月決定買下一間有無敵景觀，鄰近捷運站，卻只要659萬元泰銖(台幣621萬元)的好宅，投資手段快狠準。

▲王思佳在曼谷郊區買下新房。（圖／碩盛不動產提供）

王思佳說，上一次是自己到曼谷看房，這次則是帶著老公JOE與女兒小王美一起來，這次又看了不好建案，她說：「有的大樓有按摩室，是按摩師會上門那種，在家裡就可以按摩，但我發現每個建案的附加價值不太一樣，綜合考量下，很難下決定，有點沒辦法決定，不同區不同價位不同考量，比如說有的會免五年管理費，不同的價位，不同的考量。」

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▲她對於房子的裝潢與家電感到滿意。（圖／碩盛不動產提供）

而她買下這間6百多萬元的新宅，也提出自己的想法：「如果自住或是投資，都有不同選擇，BEN跟小可他們上次直接出手，就是很看好泰國房市，我陸續看了三、四間，他們推薦我個人來這裡，因為離國際學校很近，去BTS(捷運)站，也是幾百公尺而已，跟市中心距離有點像內湖或南港，有事去市區，沒事可以在這一區生活，要選到適合自己的區，聽說附近還有泰國最大的MALL正在蓋，未來全部的人都會擠來這裡，但我走路就可以到了。」看好這一區的便利性。

▲客廳與飯廳的採光很好。（圖／碩盛不動產提供）

這次她跟老公JOE一起看房，她說在在台灣就是這樣，會到處看房，而泰國的飲食跟天氣，台灣人都可以適應，到處也都有冷氣，她並提醒大家：「所以勸大家要帶輕薄小外套，真的在外面走的時間真的不長，走到捷運站後就已經有冷氣了。」

▲新房距離捷運站很近。（圖／碩盛不動產提供）

最後她在精打細算下，選擇的房子約莫30坪，而且都已經裝潢好，她打算租給房客一陣子後，也可以收回自己住，綜合考量下，覺得這裡不僅正在發展中，還有國際學校，都是貴族就讀，樓下也有便利商店，「以我個人需求來說，算是剛剛好。」

▲從落地窗望出去景觀遼闊。（圖／碩盛不動產提供）

她也建議大家要在曼谷買房的話，不要在泰國貸款，在台灣貸就可以，因為泰國對外國人來說，利率可能要5%以上。

▲好友們一起慶生。（圖／碩盛不動產提供）