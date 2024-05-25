蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

記者李湘文／綜合報導

中國官媒央視22日在微博喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，多位台灣藝人也都加入轉發，並寫下「台灣必將回歸祖國的懷抱」，引起兩岸關注。歌手蕭敬騰今（25日）出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，演出後也發文：「我很驕傲自己是中華民族的一份子。」

▲蕭敬騰今晚出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮。（圖／記者黃克翔攝）

蕭敬騰在對岸擁有高人氣，然而從22日至今一直未表態，受到許多網友高度關注。他稍早在微博、Instagram、臉書等平台同步發文解釋：「因為媽媽這兩天突然動刀住院，沒有即時回覆大家，讓大家操心了。身為公眾人物，尊重所有的聲音是基本禮儀，也因為不擅言詞，所以盡量用身體力行來傳遞自己的想法。」

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蕭敬騰表示，自己在台北萬華長大，熱愛這塊土地、小吃和人們，「我的母親是花蓮豐濱人，父親來自福建泉州，這是存於血液中的事實，絕對不是一項選擇。」文末，他表態：「我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力，做個好漢子，堂堂正正中國人。」並加上hashtag「國土不能分民族不可散」、「中國終將實現完全統一」、「台灣必歸」。

▲蕭敬騰全文。（圖／翻攝自微博／蕭敬騰）