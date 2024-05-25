蕭敬騰媽媽驚傳開刀住院！　他奔醫院整夜沒睡...又趕小巨蛋演出

記者蔡琛儀／台北報導

2024 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚（25日）在台北小巨蛋登場，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）今打頭陣演出，不過卻驚傳蕭媽媽生病開刀住院，孝順的老蕭直到今天早上凌晨三、四點才離開醫院，幾乎整夜沒睡，硬是撐著身體來到小巨蛋完成演出，工作人員不敢打擾，因此也臨時婉拒訪問。

▲蕭敬騰和媽媽感情極佳。（圖／翻攝蕭敬騰臉書）

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他所屬喜鵲娛樂回應，媽媽這次生病是突發狀況，之前沒有任何癥狀，醫院判斷是膽結石、膽管破裂，前天不舒服，昨天

早上送醫院，晚上9點送進手術房，直到半夜1點半才出手術房。老蕭昨晚送媽媽進手術房，中途到小巨蛋彩排，再趕回醫院等媽媽，蕭爸爸也一天沒進食沒休息，口中不斷重複：「健康好重要。」目前蕭媽媽手術順利，住院恢復中，全程全家都陪伴，老蕭心疼媽媽也心疼爸爸，希望媽媽早日康復，也不忘感謝大家關心，「希望大家都平安健康。」

儘管老蕭昨晚煎熬整夜沒睡，但他今天仍率領25名樂手，包括弦樂、管樂及鋼琴、Full Band氣勢上陣，他以鋼琴開場，一連演唱〈王妃〉、〈全是愛〉、〈會痛的石頭〉、〈怎麼說我不愛你〉、〈白夜〉、〈我帶著我的皮囊〉，金曲連發，相當敬業。

許久不見的他，2024年迎來全新音樂劇《胭脂扣》的巡迴演出，在其中更飾演要角「十二少」。與此同時，老蕭在8月也將啟動全新巡演，並如火如荼籌備規劃中，他表示十分期待見到歌迷，感性提到每年來到「hito流行音樂獎」見到台下熱情的歌迷時，就像是看到老朋友般親切。

▲▼蕭敬騰今晚敬業完成演出 。（圖／記者黃克翔攝）