江宏傑抱怨太濕　工作受阻自嘲勞碌命

記者葉文正／台北報導

八大綜合台《我的明星村長》，村長小隊卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰進駐桃園龍潭區的三水里，著手河川巡守、步道樹枝修剪以及清理資源回收等工作，想不到工作期間數度遇上大雨，讓本週擔任村幹事的江宏傑苦笑，自嘲自己自帶勞碌命。

▲村長小隊暴雨中替獨居伯伯清理資源回收。（圖／八大提供）

江宏傑還說：「我到底來這邊幹嘛？那麼濕，都不能帥帥的。」當地里長則直言，一開始以為五位村長小隊，「像軟腳蝦一樣」，直到親眼見到大家毫不怠惰的協助村里大小事，連村長也給予五人肯定，並表示：「他們都做得特別賣力，修剪完樹枝之後，我就覺得這五位村長不是來開玩笑，真的是來做事的。」

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▲禾浩辰超怕蟑螂。（圖／八大提供）

由卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰主持的八大綜合台《我的明星村長》，以實際行動參與村民生活。本週遇上最棘手挑戰，是在暴雨中替獨居伯伯清理資源回收，見到一袋袋未經分類的回收物與垃圾後，眾人表情苦惱，身體也不自覺發癢；過程中，當知道禾浩辰懼怕蟑螂後，姚元浩、郭泓志竟相繼捉弄他。



一看到姚元浩拿蟑螂出現，禾浩辰忍不住以高八度的尖叫聲逃走，接著又看到蟑螂爬上郭泓志的帽子，禾浩辰再次倉皇跳開。接二連三的驚嚇讓禾浩辰無奈對天長嘯：「我想放棄。」而這趟任務卜學亮難掩疲憊，「當下口罩都被雨水、汗水浸濕了，又下著大雨，真的是吸不到空氣。」最後五人同心協力清出十幾袋垃圾後，獨居伯伯向五人致謝，畫面相當動容。



除此之外，清理河川工作現場五人小組猶如挑戰健身，頻發出氣喘吁吁的低吼聲，就連一向最賣命的姚元浩都表示：「在水裡鋤草是一件比前幾次任務都還辛苦的事情。」另一邊卜學亮則燃起里長魂，盡責地仔細清理著河川，聽到他說：「汗流到眼睛都睜不開」，志工也不忍心要他休息，但在看到大夥都相當投入後，卜學亮也堅持說：「怎麼可以我們休息妳們做？我們要自己來才行。」看著卜學亮，瑪斯卡相當敬佩，他說：「我發現亮哥雖然嘴巴會一直說這個可能不好做，可能很累，但他還是下去做了，亮哥就像一個定心丸的感覺，有亮哥在我會安心很多。」