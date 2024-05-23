ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊冪遇對手演員喝醉討拍！龔俊「順手牽楊」意外登熱搜

記者許逸群／台北報導

改編自超人氣同名動漫的奇幻仙俠劇《狐妖小紅娘月紅篇》，今（23日）晚正式在愛奇藝國際版首播，主要演員楊冪、龔俊、郭曉婷、魏哲鳴、胡連馨、祝緒丹與楊仕澤昨（22日）齊聚一堂和線上線下粉絲同樂，楊冪一襲艷紅深V一字領洋裝亮麗登場！

▲▼奇幻仙俠劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI國際站）

▲▼《狐妖小紅娘月紅篇》楊冪與龔俊CP感十足。（圖／iQIYI國際站）

▲▼奇幻仙俠劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI國際站）

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊冪在《狐妖小紅娘月紅篇》飾演擁有千年不敗神顏的狐妖，劇中她是妖界塗山的大家長，散發高冷霸總氣質，與龔俊飾演的人族東方月初有段「人妖之戀」。楊冪爆料，龔俊拍攝一場崩潰戲前喝了酒，沒想到喝太多入戲太深，拉著她哭喊難受，楊冪笑說哄了龔俊好久，直呼他可愛！

戲外楊冪與龔俊充滿CP感，龔俊稱呼楊冪「冪姐」，楊冪則爆料龔俊每天都在唱歌，歌單還不斷更新，生日時更獻唱周杰倫《夜的第七章》給她，龔俊當場被拱唱一段，讓他直呼「太尷尬了」。

▲▼奇幻仙俠劇《狐妖小紅娘月紅篇》。（圖／iQIYI國際站）

▲楊冪與龔俊出席發布會。（圖／iQIYI國際站）

兩人在發佈會上互動滿滿之外，竟發生偶像劇般的插曲。在準備進到遊戲階段時，龔俊將手往後想拉楊仕澤，結果竟一把抓到楊冪手臂，發現拉錯人的龔俊趕緊道歉，讓楊冪掩面笑翻，「龔俊一把抓住楊冪的手」也成為討論關鍵字，網友打趣稱龔俊「順手牽楊」。

劇中楊冪的造型以深紅色為主，眉間畫上紅色妝點，看起來妖仙氣十足，髮間的金飾讓整體造型更大氣，凸顯出妖界大當家的霸氣。楊冪表示，拍攝一些名場面時，演員會盡量去看一遍原著然後再去拍攝，細緻到動作要用左手或右手都相當講究，希望盡量還原原作，爭取不讓動漫粉絲失望。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

狐妖小紅娘月紅篇, 楊冪, 龔俊, 郭曉婷, 魏哲鳴, 胡連馨, 祝緒丹, 楊仕澤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366