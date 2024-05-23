楊冪遇對手演員喝醉討拍！龔俊「順手牽楊」意外登熱搜

記者許逸群／台北報導

改編自超人氣同名動漫的奇幻仙俠劇《狐妖小紅娘月紅篇》，今（23日）晚正式在愛奇藝國際版首播，主要演員楊冪、龔俊、郭曉婷、魏哲鳴、胡連馨、祝緒丹與楊仕澤昨（22日）齊聚一堂和線上線下粉絲同樂，楊冪一襲艷紅深V一字領洋裝亮麗登場！

▲▼《狐妖小紅娘月紅篇》楊冪與龔俊CP感十足。（圖／iQIYI國際站）

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楊冪在《狐妖小紅娘月紅篇》飾演擁有千年不敗神顏的狐妖，劇中她是妖界塗山的大家長，散發高冷霸總氣質，與龔俊飾演的人族東方月初有段「人妖之戀」。楊冪爆料，龔俊拍攝一場崩潰戲前喝了酒，沒想到喝太多入戲太深，拉著她哭喊難受，楊冪笑說哄了龔俊好久，直呼他可愛！

戲外楊冪與龔俊充滿CP感，龔俊稱呼楊冪「冪姐」，楊冪則爆料龔俊每天都在唱歌，歌單還不斷更新，生日時更獻唱周杰倫《夜的第七章》給她，龔俊當場被拱唱一段，讓他直呼「太尷尬了」。

▲楊冪與龔俊出席發布會。（圖／iQIYI國際站）

兩人在發佈會上互動滿滿之外，竟發生偶像劇般的插曲。在準備進到遊戲階段時，龔俊將手往後想拉楊仕澤，結果竟一把抓到楊冪手臂，發現拉錯人的龔俊趕緊道歉，讓楊冪掩面笑翻，「龔俊一把抓住楊冪的手」也成為討論關鍵字，網友打趣稱龔俊「順手牽楊」。

劇中楊冪的造型以深紅色為主，眉間畫上紅色妝點，看起來妖仙氣十足，髮間的金飾讓整體造型更大氣，凸顯出妖界大當家的霸氣。楊冪表示，拍攝一些名場面時，演員會盡量去看一遍原著然後再去拍攝，細緻到動作要用左手或右手都相當講究，希望盡量還原原作，爭取不讓動漫粉絲失望。

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