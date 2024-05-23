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邊佑錫看完《善宰》16集劇本了！　當場爆哭：心情很奇怪⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣劇集《背著善宰跑》即將迎來大結局，男主角邊佑錫人氣飆漲，近日出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，已經看過16集劇本的他，說出真心話，坦言看完劇本後爆哭，「心情很奇怪，是第一次感受到的經驗」，捨不得與角色離別。

▲《善宰》花了3年才選角成功，邊佑錫是最後一個進劇組的人。（圖／翻攝自tvN）

▲《善宰》花了3年才選角成功，邊佑錫是最後一個進劇組的人。（圖／翻攝自tvN）

邊佑錫近日出演談話性節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，戲劇《背著善宰跑》花了3年才選角完成，男主角「善宰」是最後才選定的角色，他感謝劇組找到他本人，「會給我這個劇本提案，我覺得很神奇，在讀完劇本後，我就心想一定要演」，戲劇爆紅後，他對於自己的人氣說出感想：「至今還覺得不可思議。」

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每到《背著善宰跑》播出的日子，邊佑錫就算是凌晨3、4點才睡，還是會在7點半準時起床看收視率，然後打關鍵字搜尋每一則新聞，不會錯過每一則新聞、留言，每次都會看到心臟狂跳、睡不著覺。

▲▼邊佑錫看完《善宰》16集劇本當場爆哭。（圖／翻攝自tvN）

▲邊佑錫看完《善宰》16集劇本當場爆哭。（圖／翻攝自tvN）

邊佑錫在受訪時說出真心：「（這個角色）花了3年來到我身邊，真的非常非常感謝。」語意間對於該角色全是愛意，他說：「何時才能再遇到我這麼喜歡的角色呢，我真的是這個作品的粉絲，所以在讀到16集時，因為是很喜歡的角色，意識到這會是最後一次，因此爆哭了很久，心情很奇怪，是第一次感受到的經驗。」

▲▼邊佑錫感謝的照顧。（圖／翻攝自tvN）

▲邊佑錫感謝金惠奫的照顧。（圖／翻攝自tvN）

而他與女主角金惠奫的純情火花，成功收服大批觀眾，他形容與金惠奫的感情就像是「戰友」，女方在片場活力滿滿，讓他學習很多，更經常會帶著零食、餅乾讓他充飢，透過鏡頭，他也熱情喊話：「惠奫啊，妳想吃好吃的東西的時候，隨時都可以聯絡我，我隨時都買給妳吃，真的很謝謝妳。」

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邊佑錫, 金惠奫, 背著善宰跑

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