Toyz入獄1周「女友認了心力交瘁」！篠崎泫恐慌：原來被網暴算小事

記者潘慧中／綜合報導

Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2月定讞，16日已正式入監服刑，女友篠崎泫隔天寫下「這世界充滿惡意」後便未再發文，直到23日凌晨才吐露最近的真實感受。

▲篠崎泫23日凌晨吐露最近的心聲。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）



篠崎泫在Threads無奈寫下，「既視感，無助、無能為力、恐慌、心力交瘁、有苦難言…這幾天的種種下來，第一次感受到，原來被網暴，算小事了。」

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▲Toyz入獄一個禮拜了 。（圖／記者湯興漢攝）



事實上，Toyz直到服刑前夕才首度證實，今年確實和篠崎泫在一起了，「我喜歡她，但以前不敢追她，因為有案子卡身上，不想拖累別人」，正式交往的原因解釋不完，「以後她會在社群用文字告訴大家。」

▲▼Toyz 15日直播證實今年正式和篠崎泫交往。（圖／翻攝自浪live、Instagram／hsyan0625）



Toyz在直播中誇獎篠崎泫很勇敢也很偉大，「她不需承受這些」，對方明知他有案在身、風評不好聽，但仍點頭答應交往，「這麼漂亮的阿妹仔，沒必要去承受這些，你們也可以去追她，看能不能追到，她是完美的夥伴，我找到了」，未來服刑期間，事業、媽媽和貓咪都會交由女友處理。

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