星野源遭爆「外遇已婚女主播」！付10億封口　日八卦推主：已算離婚狀態

記者李湘文／綜合報導

日本明星夫妻檔星野源、新垣結衣在2021年結婚，兩人因合作《月薪嬌妻》假戲真做，堪稱許多觀眾心目中的絕配。然而，夫妻倆在今年3月被爆婚變，知名八卦推主「瀧澤GARESO」甚至發文爆料星野源外遇NHK已婚女主播，消息立刻引爆日網。

▲星野源、新垣結衣在3年前結婚。（圖／翻攝自日網）

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「瀧澤GARESO」（滝沢ガレソ）在推特上擁有270萬粉絲，影響力驚人，22日晚間突然發文暗示：「一位和超有名女演員共演電視劇後閃電結婚的男歌手，結婚後和合作節目的某位NHK主播搞不倫。雖然今年元旦原本有家週刊要爆出來，但男歌手的所屬事務所支付了10億元來刪除報導。（女演員和歌手實際上已經算是離婚狀態，但考慮到對事業的影響而沒有離婚）」

▲「瀧澤GARESO」爆料文。（圖／翻攝自X／tkzwgrs）

「瀧澤GARESO」還爆料，當小三的這位女主播也是新婚，才剛和老公一起搬進新家、準備展開幸福生活，但被發現外遇事實後，現在已經被趕出婚房，過著在網咖輾轉度日的生活。雖然爆料文文中沒有直接點名，但描述的情況和星野源、新垣結衣夫妻完全相符，男方被挖出曾和34歲的NHK女主播林田理沙一起主持音樂教育節目，5月初也有報導稱林田低調離婚、居住在網咖。

▲星野源和女主播林田理沙一起主持節目。（圖／翻攝自日網）

部分日本網友震驚議論「老婆是新垣結衣還能外遇？」、「那可是新垣結衣耶」、「因為奇蹟似地娶到了好女人，就得意忘形開始搞外遇，星野源和渡部完全印證」；但也有人質疑「只因為源頭是瀧澤GARESO，關於星野源外遇的猜測就被當成事實一樣在網路上爆發，網友不會太相信GARESO了嗎」、「最可怕的是根本沒有證據顯示星野源外遇，就有一堆人在喊星野源不倫，光是猜測就掀起這種程度的謾罵風暴，這個世界真可怕」。