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台灣新電影的女導演比例是0%　張艾嘉38年前絕美劇照出土

記者蕭采薇／台北報導

「台灣新電影」時期的侯孝賢、楊德昌、陳國富、吳念真等，誕生許多赫赫有名的電影人，但這些耳熟能詳的創作者中完全沒有女性的身影。影視聽中心在今年6月以「她」的視角，回望台灣新電影時期，舉辦「她的新電影」專題，放映珍貴少見的女性影人作品，讓過去幕前幕後的她們成為今日的主角。

▲「她的新電影」專題同時探索新電影中不同位置的女性電影工作者的貢獻。（圖／影視聽中心提供）

▲張艾嘉（圖左）因電影《最愛》入圍第23屆金馬獎。（圖／影視聽中心提供）

在台灣新電影時期，女性是隱性卻關鍵的存在。八〇年代，隨著台灣社會的女性自覺與女權運動興起，內容已開始出現對女性形象的多元呈現，給人前衛進步的印象，但當時的電影產業本身仍傳統刻板地由男性主導，女性難以獲得與成就相應的認可與機會。

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在大量的新電影論述中少見她們的貢獻與足跡。少數女電影工作者如張艾嘉、王小棣、黃玉珊雖時常與「新電影」有所連結，但三人的長片創作並非在新電影的脈絡下完成——嚴格來說，臺灣新電影的女性導演是缺席的。

▲「她的新電影」專題同時探索新電影中不同位置的女性電影工作者的貢獻。（圖／影視聽中心提供）

▲《殺夫》改編自李昂1983年獲獎同名小說作品，描繪當代社會對女性的凝視與期待。（圖／影視聽中心提供）

「她的新電影」專題分為兩大單元：「新電影裡的她」和「新電影外的她」，包含29部精彩、且極具代表性的作品。前者探索新電影中不同位置的女性電影工作者的貢獻，比方在多部新電影作品擔任副導，且與侯孝賢、陳坤厚、張華坤共組萬年青電影公司的許淑真。

後者則展映八〇、九〇年代在新電影歷史論述視野之外的女性創作者與作品，這些紀錄片、實驗電影從未進入新電影論述的視野，但它們真切地描繪女性影人們相似的生命經驗，更體現出這股源源不絕的女性創作能量。

▲「她的新電影」專題同時探索新電影中不同位置的女性電影工作者的貢獻。（圖／影視聽中心提供）

▲電影人許淑真曾與侯孝賢、陳坤厚、張華坤共組萬年青電影公司。（圖／影視聽中心提供）

「她的新電影」專題開幕片特別選映由影視聽中心數位修復、曾壯祥導演的《殺夫》，進行亞洲首映。本片改編李昂1983年獲獎同名小說作品，故事深刻描繪當代社會對女性的凝視與期待，適切地呼應專題概念，具有其不可取代的象徵意義。

《殺夫》數位修復版同時剛結束在義大利遠東影展的世界首映，入選回顧單元 (Retrospective)，受到世界影人的熱烈肯定！此外，還有藝術家洪瑋伶策劃的延伸實體展覽「當她們做電影」，以及近130頁的重量級專題別冊和多場講座將帶大家更深入了解新電影背後故事及女性電影工作者的貢獻。

▲「她的新電影」專題同時探索新電影中不同位置的女性電影工作者的貢獻。（圖／影視聽中心提供）

▲「她的新電影」專題同時探索新電影中不同位置的女性電影工作者的貢獻。（圖／影視聽中心提供）

本單元展名選擇「她」而非「她們」，是因為相對於新電影的男性同儕，這些女性影人在當時難以形成集結的力量，進而組成互持的共同體；並強調以個體視角重新凝視新電影，揭示各自的生命歷程和電影視野，重構另一種時代敘事，對新電影進行再想像。

 

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