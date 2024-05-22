「安室透」聲優形象翻車！70歲古谷徹不倫粉絲逼墮胎…3渣行全認

記者陳芊秀／綜合報導

70歲日本人氣聲優古谷徹因配音《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波、《機動戰士鋼彈》阿姆羅等作品走紅。他22日被爆不倫小37歲女粉絲，更要求懷孕的女方墮胎，時間長達4年半，在報導曝光後，親自發聲明認錯。

▲古谷徹不倫女粉絲逼墮胎。（圖／翻攝自X）

古谷徹被《週刊文春》踢爆不倫戀，親自交代不倫時間軸，聲明透露從4年前9月開始，與女粉絲不倫，「因為她一直支持我，我對她產生了好感，主動聯繫她，最終發展成了這種關係」。他坦承不倫、交往期間對女方施暴，令女方懷孕後要求墮胎等3大罪。

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聲明最後寫道：「對於長期以來支持我的粉絲們，背叛了你們的信任，讓你們失望、受傷，並玷污了我的形象，無論道歉多少次都無法彌補我的過失。我也辜負了所有相關人士的信任，給大家帶來了極大的困擾。我將用餘生來真心懺悔和補償。我已經做好了接受任何懲罰的覺悟。對不起。」

▲古谷徹發文認錯。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，古谷徹與女粉絲不倫照曝光，他被女方告發曾動手施暴，因此驚動警察，兩人不倫4年半期間，因女方懷孕還要求墮胎。他配音《名偵探柯南》的人氣角色「安室透」，磁性聲音風靡大批粉絲，如今醜聞曝光，「聲優撤換」引發熱烈討論，成為日本X流行趨勢關鍵字。