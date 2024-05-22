ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「安室透」聲優形象翻車！70歲古谷徹不倫粉絲逼墮胎…3渣行全認

記者陳芊秀／綜合報導

70歲日本人氣聲優古谷徹因配音《名偵探柯南》安室透、《航海王》薩波、《機動戰士鋼彈》阿姆羅等作品走紅。他22日被爆不倫小37歲女粉絲，更要求懷孕的女方墮胎，時間長達4年半，在報導曝光後，親自發聲明認錯。

▲▼古谷徹不倫女粉絲逼墮胎。（圖／翻攝自X）

▲古谷徹不倫女粉絲逼墮胎。（圖／翻攝自X）

古谷徹被《週刊文春》踢爆不倫戀，親自交代不倫時間軸，聲明透露從4年前9月開始，與女粉絲不倫，「因為她一直支持我，我對她產生了好感，主動聯繫她，最終發展成了這種關係」。他坦承不倫、交往期間對女方施暴，令女方懷孕後要求墮胎等3大罪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明最後寫道：「對於長期以來支持我的粉絲們，背叛了你們的信任，讓你們失望、受傷，並玷污了我的形象，無論道歉多少次都無法彌補我的過失。我也辜負了所有相關人士的信任，給大家帶來了極大的困擾。我將用餘生來真心懺悔和補償。我已經做好了接受任何懲罰的覺悟。對不起。」

▲▼古谷徹不倫女粉絲逼墮胎。（圖／翻攝自X）

▲古谷徹發文認錯。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，古谷徹與女粉絲不倫照曝光，他被女方告發曾動手施暴，因此驚動警察，兩人不倫4年半期間，因女方懷孕還要求墮胎。他配音《名偵探柯南》的人氣角色「安室透」，磁性聲音風靡大批粉絲，如今醜聞曝光，「聲優撤換」引發熱烈討論，成為日本X流行趨勢關鍵字。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

古谷徹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366