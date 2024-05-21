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媽媽被盜帳號！張齡予沒積極幫忙「3個月後信用卡全遭盜刷」：很後悔

記者李湘文／綜合報導

藝人張齡予日前被人盜刷信用卡，且臉書商業帳號也遭到入侵，雖然她緊急停卡並更改密碼，但後續情況麻煩，目前仍尚未處理完畢。回想事情發生經過，她推測是因為3個月前媽媽先被盜了帳號，詐騙集團順藤摸瓜也入侵到她這裡，令當時沒有積極幫助媽媽的張齡予感到後悔。

▲張齡予和媽媽都被盜用臉書帳號。（圖／翻攝自臉書／張齡予）

▲張齡予和媽媽都被盜用臉書帳號。（圖／翻攝自臉書／張齡予）

張齡予無奈透露事件起因：「我媽媽的茶葉店粉絲團3個月前被詐騙集團入侵，他們除了把我媽媽踢出茶葉店粉絲團、霸佔了她個人帳號，還檢視了在管理員裡面的人，剛好我有商業帳號，他們把我從我的商業帳號移除了主要管理員，變成次要管理員，我刪不掉他們，但是權限看似不受影響、所以我沒有發現變化。」

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▲張齡予綁定臉書的信用卡都被盜刷。（圖／翻攝自臉書／張齡予）

▲張齡予綁定臉書的信用卡都被盜刷。（圖／翻攝自臉書／張齡予）

詐騙集團潛伏3個月，直到最近才發動攻擊，盜刷張齡予綁定臉書帳號的每一張信用卡，導致她的帳號一度失去控制，即使發現當下立刻進行緊急處置，她還是直到現在都登不進自己的個人帳號，後續處理可說是相當漫長而麻煩。

張齡予懊惱表示：「回頭看我很後悔，因為我媽媽臉書被盜用的當下，我沒有積極幫忙處理，有種僥倖自掃門前雪的自私，沒想到以為與我無關的事，下一個就到我了。」經過這次經驗，她得到教訓，嚴肅提醒大家：「很多時候，那些我們以為跟我們沒有關係的事，我們沒有幫忙挺身而出，下一個就是我們了。」

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