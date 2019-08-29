ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

記者田暐瑋／綜合報導

老一輩常說，深山老林多精怪，充滿著科學無法解釋的事情。一名30歲台中銀行副理李男到南投畢祿山挑戰攻頂，攻頂的路只有唯一一條，但李男卻再也沒有回來過，4個月之後才被發現屍體，事後曾幫忙拍照的一對夫妻拿出李男上山前拍的照片，才驚見李男身後出現驚人一幕。

資深媒體人丁學偉在《震震有詞》分享登山鬼故事，李男和其他3位山友上山攻頂，攻頂只有一條路，因為坡度陡峭，必須倚靠繩索攀爬，在準備攀登前，他就請另一對張姓夫妻幫忙拍照留念，不過直到天黑，李男都沒有下山，多日後確定李男失蹤，趕緊報警處理。

▲畢祿山靈異事件。（圖／翻攝自網路）

▲李男身後站著一名短髮女子。（圖／翻攝自網路）

請繼續往下閱讀...

張姓夫妻在洗出照片後，發現李男在登山前拍下的照片裡，較高處竟然站著一名短髮女子，疑似穿著紅黑白相間的衣服，眼睛直盯盯地看著李男。張姓夫妻表示，拍照當時確定現場沒有這名女子，加上畢祿山本來就人煙稀少，當天除了好友們之外，就沒有其他登山客，且一名女子不可能單獨登山，覺得事有蹊蹺。

警方拿著照片到附近的住戶問了一輪，但沒有人認識照片中的紅衣短髮女，案情陷入膠著，直到4個月後，一群大學生下山時，發現溪旁邊的大石頭上躺著一具屍體，警方到場發現屍體的帽子上寫有「台中銀行XXX」，行李在旁邊都擺得好好的，身上也無外傷，初步推測是他迷路走到溪谷裡被困住，被活活餓死。

▲畢祿山發生靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲畢祿山發生靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

警方循線找到李男的弟弟來認屍，弟弟卻表示早有猜到哥哥遭遇不測，一問之下才知道李男失蹤沒多久，弟弟就夢到有一婦人牽著一個小女生說：「這我孫女，可不可以跟你弟弟結婚？」他醒來後跑到廟裡找師父，師父一聽：「慘了，這是山魅娶親！」等於就是幫小女生來提親，加上哥哥失蹤這麼久，弟弟才早就做好了心理準備。

▲畢祿山發生靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

▲畢祿山發生靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

►為什麼她超多男人追！「絕美眼神殺」養成秘訣曝光

推薦閱讀

結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

切菜剁斷大拇指！衝醫院縫合　醫一看昏倒「煮熟了」…天兵媽：我要消毒啊

切菜剁斷大拇指！衝醫院縫合　醫一看昏倒「煮熟了」…天兵媽：我要消毒啊

阿翔「賣了偷情BMW」真的切割！　謝忻爆「身心受殘」崩潰看精神科

阿翔「賣了偷情BMW」真的切割！　謝忻爆「身心受殘」崩潰看精神科

她一開口蕭敬騰、周湯豪聽呆！　《聲林2》鳥人「2分鐘超強轉音」37萬人爆雞皮

她一開口蕭敬騰、周湯豪聽呆！　《聲林2》鳥人「2分鐘超強轉音」37萬人爆雞皮

Lulu金鐘「雙料入圍」贏過黃子佼！　半夜470字淚：我們變敵人了

Lulu金鐘「雙料入圍」贏過黃子佼！　半夜470字淚：我們變敵人了

金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍！　蕭敬騰、林宥嘉首主持就對戰吳宗憲

金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍！　蕭敬騰、林宥嘉首主持就對戰吳宗憲

肺腺癌剛好…陳文茜驚爆「左臉右手如癱瘓中風」！　看淡：我早接受一切

肺腺癌剛好…陳文茜驚爆「左臉右手如癱瘓中風」！　看淡：我早接受一切

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女星怕黑…要他「睡浴缸、飯店走廊」陪整晚！　男助理淚崩爆黑料：我很恨她

吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

女友帶回家被爸看上！　霸道父逼分手…兒無奈點頭「馬子變媽媽」

IU鐵粉體重破百4個月狂甩32kg　驚人對照圖曝光登熱搜第一

迪麗熱巴「校花級表妹」曝光！　深邃混血兒五官正翻…網服了：基因真的強

只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她

林莎、羚小鹿三角泳褲「開腿爬墊」走光了！　《玩很大》後製狂遮草莓…網看傻

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

泰國玩5天「買地鐵票吵翻」男友一路擺臭臉！　包包掏出3萬塊…曾智希回國分手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

震震有詞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 影／27歲女星被武術教練老公暴打！　「緊擁2月兒倒地」右臉遭迴旋踢
  2. 30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了
  3. 鄉土劇男星手機私藏「女星比基尼照」　鮪魚抓包怒批：大色狼！
  4. 獨／周明璟懷孕6個月「是龍鳳胎！」胖4公斤內臟被擠壓：嗅覺像狗
  5. Lulu金鐘「雙料入圍」贏過黃子佼！　半夜470字淚：我們變敵人了
  6. 李多熙忙到凌晨「心疼粉絲淋雨等待」　一一簽名收信特地發文：謝謝你從台灣來
  7. 瘋電影／第九分局　感同身受去理解好兄弟
  8. 館長：HBO投資偶像劇找我演！　激動曝「要在戲路上面有突破」網暴動
  9. 生完小孩入圍金鐘　美女主播被提醒「該減肥了！」　
  10. 吳小哲左腳傷重恐截肢！黑暗中緩慢爬「誰來救救我」　70歲老爸心碎痛哭

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366