30歲男失蹤！好友洗出照片「見身後驚悚一幕」　4個月後慘死…廟公：被帶走了

記者田暐瑋／綜合報導

老一輩常說，深山老林多精怪，充滿著科學無法解釋的事情。一名30歲台中銀行副理李男到南投畢祿山挑戰攻頂，攻頂的路只有唯一一條，但李男卻再也沒有回來過，4個月之後才被發現屍體，事後曾幫忙拍照的一對夫妻拿出李男上山前拍的照片，才驚見李男身後出現驚人一幕。

資深媒體人丁學偉在《震震有詞》分享登山鬼故事，李男和其他3位山友上山攻頂，攻頂只有一條路，因為坡度陡峭，必須倚靠繩索攀爬，在準備攀登前，他就請另一對張姓夫妻幫忙拍照留念，不過直到天黑，李男都沒有下山，多日後確定李男失蹤，趕緊報警處理。

▲李男身後站著一名短髮女子。（圖／翻攝自網路）



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張姓夫妻在洗出照片後，發現李男在登山前拍下的照片裡，較高處竟然站著一名短髮女子，疑似穿著紅黑白相間的衣服，眼睛直盯盯地看著李男。張姓夫妻表示，拍照當時確定現場沒有這名女子，加上畢祿山本來就人煙稀少，當天除了好友們之外，就沒有其他登山客，且一名女子不可能單獨登山，覺得事有蹊蹺。

警方拿著照片到附近的住戶問了一輪，但沒有人認識照片中的紅衣短髮女，案情陷入膠著，直到4個月後，一群大學生下山時，發現溪旁邊的大石頭上躺著一具屍體，警方到場發現屍體的帽子上寫有「台中銀行XXX」，行李在旁邊都擺得好好的，身上也無外傷，初步推測是他迷路走到溪谷裡被困住，被活活餓死。

▲畢祿山發生靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）



警方循線找到李男的弟弟來認屍，弟弟卻表示早有猜到哥哥遭遇不測，一問之下才知道李男失蹤沒多久，弟弟就夢到有一婦人牽著一個小女生說：「這我孫女，可不可以跟你弟弟結婚？」他醒來後跑到廟裡找師父，師父一聽：「慘了，這是山魅娶親！」等於就是幫小女生來提親，加上哥哥失蹤這麼久，弟弟才早就做好了心理準備。

▲畢祿山發生靈異事件。（圖／翻攝自YouTube／震震有詞）

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