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獨／罔腰親密片瘋傳！　男友鳳梨心痛認「她偷吃」…分手原因曝：我現在很無助

記者田暐瑋／台北報導

網路紅人罔腰跟男友鳳梨交往4年，鳳梨21向《ETtoday》記者認了已經分手，退回工作夥伴關係，雖然兩人爭執不斷，但鳳梨表示，始終感謝對方在自己一無所有時，還在身邊陪伴。而現在分手，鳳梨坦言罔腰已經價值觀偏差，且拖累到其他無辜的人，但心裡更多的是對罔腰的虧欠和心痛，更透露了兩人決定分手的導火線。

《ETtoday》記者21日關心鳳梨狀況，他透露分手的導火線是日前罔腰和一名男子的親密影片被瘋傳，雖然有網友認為罔腰當時是喝醉，才會分不清楚狀況，試圖緩頰，但他直言：「那不是喝醉，那是真的偷吃，有很多對話跟照片，是我不想交給媒體，我不想傷害到他。」

▲罔腰和鳳梨。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

▲罔腰和鳳梨。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

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事實上，鳳梨日前就曾在IG發限時動態，認為自己4年被狂開副本都忍了，也不想像罔腰一樣互開副本，覺得這些事情沒有必要跟外界交代，「為什麼你錯，我就要聽你的，開你副本，然後吵架給大家看，我不想也不行嗎？你跟別人怎樣的一堆事，我都沒去說過什麼，所以這些網友什麼都不知道。」

鳳梨也說，自己認為罔腰偷吃的對象不只一個人，甚至有朋友曾目擊他的車出現在關子嶺，傳訊息問他是不是在那裡，但他當時否認說：「你是看到罔腰吧？」對此，他表示：「你覺得一男一女開我的車去關子嶺，還被看到（會是什麼情況）。」更透露罔腰曾和該名男子在高雄一起唱歌喝酒，還睡那個男生家，「你覺得純純的愛？」

對於罔腰和其朋友在網路上帶風向，還要粉絲發動攻擊，導致鳳梨的形象受到嚴重傷害，他直言：「我現在是要挽救我的品牌跟我的形象，但我如果把她的事情爆料出來，換我會傷害到她，我不想傷害到她，可是她一直要毀掉我。」

▲罔腰和鳳梨。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

▲罔腰和鳳梨。（圖／翻攝自鳳梨、罔腰IG）

被問到還有什麼想要說明的，鳳梨無奈說：「坦白講，我真的無從說起，我不知道該怎開頭，只要講到開頭，是她偷吃，這就是傷害她了，我現在很無助。」因為兩人感情問題，導致品牌代言人也被誤認是小三受到攻擊，他澄清對方不是第三者，卻也被酸民用假帳號攻擊到很害怕。

和罔腰4年走來，如今卻是分手收場，鳳梨表示，對罔腰除了心痛還有虧欠，但罔腰的價值觀變得偏差，只活在同溫層裡，「她心態目前是變質、偏差的很嚴重，現在立刻要馬上決定走下去，不會比較好。」雖然已經分手，但鳳梨的話語之中，聽得出對罔腰還是相當在意，擔心再這樣下去，一些理性的粉絲也會選擇離開，對罔腰的前途會是扣分。

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