Irene就蹲在旁邊！大型疊疊樂倒塌　Wendy秒衝去「敞開雙手用全身擋」

記者張筱涵／綜合報導

韓團Red Velvet於27日舉辦出道5周年見面會，不只帶來精彩舞台和遊戲互動，全場氣氛HIGH到最高點給彼此都留下了最深刻的回憶，其一環節要玩大型疊疊樂時，Wendy怕Irene受傷直接衝去保護的影片也在推特引起熱烈話題。

▲Red Velvet舉行出道5周年見面會。（圖／翻攝自Red Velvet IG）

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Red Velvet從2014年出道，不自覺也到了第5個年頭，5個女孩也為了在特別日子與粉絲慶祝舉辦見面會，一連串的歌舞表演和遊戲環節讓台上台下都相當享受。其中她們也進行了近年來很流行在見面會玩的大型疊疊樂環節，輪到Irene時可見已經剩不多能夠穩穩拿出來的疊疊樂，即使特地蹲下來想拿出相較比較穩的低處疊疊樂，最後還是整個倒塌。

▲大型疊疊樂輪到Irene時倒塌。（圖／翻攝自wenderland__推特）

Irene見狀發出尖叫聲且趕緊往旁邊一步，而其實Wendy一直在觀察大型疊疊樂的動向，一看到要倒了就直接箭步衝上前敞開雙手用全身擋住就怕對方會受傷，等狀況穩定後第一個是往右看向Irene確認有沒有出什麼事。這段影片也在短短一天內破萬人轉發，每個人紛紛稱讚「Wendy真的很善良」、「還記得有個綜藝節目的懲罰，她把成員們都圈在懷裡，自己淋了一身麵粉，溫溫（粉絲取的Wendy綽號）真的太善良了」。

▲Wendy上前用全身擋住大型疊疊樂。（圖／翻攝自wenderland__推特）