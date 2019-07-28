ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭碧婷自揭初戀故事「遭爆對象是陳柏霖」　網揪9年前照片嚇呆了！

記者張筱涵／綜合報導

藝人郭碧婷答應向佐求婚後一起上《我家小兩口》節目，大方談及彼此初戀和過去交往對象相關話題，其中女方提到到現在還有聯絡的初戀情人，以及相識過程和特徵時，就有網友對比後指出疑似就是陳柏霖！

▲郭碧婷和向佐談到初戀的青春記憶。（圖／翻攝自芒果tv）

▲郭碧婷和向佐談到初戀的青春記憶。（圖／翻攝自芒果tv）

請繼續往下閱讀...

郭碧婷的初戀是在國中認識的，到現在都還是朋友，第一次見面時對方穿著紅色牛仔褲因此留下深刻印象，接著彼此又在意想不到的場合巧遇2次，被搭訕留下聯絡方式後擦出愛火，而且她還爆料男方當時是小有知名度的模特兒。不過這段青春戀愛並沒有維持太久，她回想起分手關鍵也覺得有些荒謬，只因為對方把平常出遊的機車從「小綿羊」換成「大野狼」，氣得直呼「很恐怖，我不要坐你的車」就分了。

不過奇妙的是他們到現在還是朋友，郭碧婷和向佐交往到答應求婚對方也都知道，她邊笑邊說每次和初戀男友一起出去時，男方都會不停催促「差不多了吧」、「妳該回家了吧」、「妳都快結婚了，這樣我很怕被誤會」。大陸網友看完節目就瘋狂搜尋「郭碧婷初戀男友」，結果就翻出了郭碧婷2010年和陳柏霖傳過緋聞，還有多次單獨出門、貼心載女方帶愛犬看醫生被拍到的照片，因此被瘋狂猜測就是陳柏霖。

不過也有網友指出郭碧婷節目上說初戀是19歲的時候談的，出生於1984年的他和陳柏霖傳出緋聞是2010年，等於當時是26歲因此可能性並不大。

▲郭碧婷曾和陳柏霖傳過緋聞也到現在都是好朋友。（圖／翻攝自郭碧婷、陳柏霖微博）

▲郭碧婷曾和陳柏霖傳過緋聞也到現在都是好朋友。（圖／翻攝自郭碧婷、陳柏霖微博）

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

推薦閱讀

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

分手王瞳7年…林佑星出聲力挺她！　虧馬俊麟這舉動「很阿呆」

分手王瞳7年…林佑星出聲力挺她！　虧馬俊麟這舉動「很阿呆」

安以軒卸貨一週「狂鏟6KG」嚇壞老公　超豪華月子餐曝光！

安以軒卸貨一週「狂鏟6KG」嚇壞老公　超豪華月子餐曝光！

霍建華、林心如同框現身聚會！　「情侶穿搭」摟肩超甜…粉絲high翻了

霍建華、林心如同框現身聚會！　「情侶穿搭」摟肩超甜…粉絲high翻了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

分手王瞳7年…林佑星出聲力挺她！　虧馬俊麟這舉動「很阿呆」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郭碧婷, 向佐, 陳柏霖

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 用生命看林俊傑演唱會！　超狂歌迷包下大擺錘「雙腳懸空」停最高處2hrs
  2. 鄭爽首次同框媽媽...曝拍戲真實原因　小S狂讚：很敢講！
  3. 合照「秀場發電機女神」！　曹西平狂讚：年輕藝人差遠了
  4. 亞洲年度最大合唱盛會「台北國際合唱音樂節」熱情開唱
  5. 郭碧婷自揭初戀故事「遭爆對象是陳柏霖」　網揪9年前照片嚇呆了！
  6. 波多野結衣「陪睡天價」曝光！　揭19歲「被叫岡山公車」下海暗黑內幕
  7. 快訊／阿達分手Lulu首出聲！　68字疑埋復合伏筆：還能有未來的可能
  8. 張軒睿看著Selina脫口「心愛的人」　勾手首度同台…超甜互動網嗨炸
  9. 「30年米妮配音員」魯西泰勒過世！　迪士尼心痛宣布：米妮失去了聲音…
  10. 西城男孩「必練五金曲」進場嗨唱青春回憶　除了《My Love》還有這四首

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366