郭碧婷自揭初戀故事「遭爆對象是陳柏霖」　網揪9年前照片嚇呆了！

記者張筱涵／綜合報導

藝人郭碧婷答應向佐求婚後一起上《我家小兩口》節目，大方談及彼此初戀和過去交往對象相關話題，其中女方提到到現在還有聯絡的初戀情人，以及相識過程和特徵時，就有網友對比後指出疑似就是陳柏霖！

▲郭碧婷和向佐談到初戀的青春記憶。（圖／翻攝自芒果tv）

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郭碧婷的初戀是在國中認識的，到現在都還是朋友，第一次見面時對方穿著紅色牛仔褲因此留下深刻印象，接著彼此又在意想不到的場合巧遇2次，被搭訕留下聯絡方式後擦出愛火，而且她還爆料男方當時是小有知名度的模特兒。不過這段青春戀愛並沒有維持太久，她回想起分手關鍵也覺得有些荒謬，只因為對方把平常出遊的機車從「小綿羊」換成「大野狼」，氣得直呼「很恐怖，我不要坐你的車」就分了。

不過奇妙的是他們到現在還是朋友，郭碧婷和向佐交往到答應求婚對方也都知道，她邊笑邊說每次和初戀男友一起出去時，男方都會不停催促「差不多了吧」、「妳該回家了吧」、「妳都快結婚了，這樣我很怕被誤會」。大陸網友看完節目就瘋狂搜尋「郭碧婷初戀男友」，結果就翻出了郭碧婷2010年和陳柏霖傳過緋聞，還有多次單獨出門、貼心載女方帶愛犬看醫生被拍到的照片，因此被瘋狂猜測就是陳柏霖。

不過也有網友指出郭碧婷節目上說初戀是19歲的時候談的，出生於1984年的他和陳柏霖傳出緋聞是2010年，等於當時是26歲因此可能性並不大。

▲郭碧婷曾和陳柏霖傳過緋聞也到現在都是好朋友。（圖／翻攝自郭碧婷、陳柏霖微博）