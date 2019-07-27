《爸爸去哪兒3》軒軒Q毛變直…撞臉韓男星！　「學拳擊又會畫畫」帥翻

記者李湘文／綜合報導

還記得《爸爸去哪兒》第3季的軒軒（鄒明軒）嗎？他上節目的時候才3歲，總是頂著一頭Q萌爆炸頭，對吃的東西最有興趣，以小吃貨形象融化觀眾的心。不過，如今5年過去，軒軒已經是8歲的小學生，長相、個性都成熟許多，還被網友說像韓星丁一宇！

▲《爸爸去哪兒3》的軒軒，以前是個小吃貨。（圖／翻攝自微博／爸爸去哪兒）

軒軒雖然沒進演藝圈，但畢竟有知名的拳王爸爸鄒市明、主持人媽媽冉瑩穎，有時還是會被爸媽曝光近況，受到粉絲關注。他在6月剛過8歲生日，如今已經長高了許多，一頭Q毛變成了服貼的直髮，雖然身材還是有些肉肉的，但越來越帥，也很有小少年的酷勁。

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▲軒軒如今長大不少。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲有網友認為長大後的軒軒像韓星丁一宇。（圖／翻攝自微博／丁一宇）

此外，軒軒成績好，常常領獎帶回家，但不只是學業表現佳，課外也跟著鄒市明學拳擊，打起來有模有樣。他先前還跟弟弟皓皓一起畫畫，畫出來的成品獨具個性，讓媽媽也意外「給了我一個大驚喜」，小小年紀已經展露出各種不同的才華。

▲軒軒學拳擊。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲軒軒的繪畫作品得到媽媽稱讚。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）