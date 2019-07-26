與張倫碩狂吵…鏡頭前爆哭　鍾麗緹長文曝「相愛4年」心聲

記者傅家妤／綜合報導

香港女神鍾麗緹和小12歲男星張倫碩結婚3年，兩人近期帶著男方媽媽，一起參加陸綜《我最愛的女人們》，私下夫妻互動在鏡頭前赤裸呈現，連吵架也不例外，而男方也因此頻頻遭到網友指責，該節目在26日晚間迎來收官之旅，鍾麗緹也特別在微博上發文為老公發聲，並大方告白「在你身邊做少女真的很幸福。」

▲張倫碩、鍾麗緹帶著男方媽媽一起參加節目。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

在《我最愛的女人們》四對夫妻中，鍾麗緹與張倫碩發聲口角的頻率最高，兩人每次大吵，都會讓女方在節目中哭紅雙眼，讓網友看了都非常心疼，而張倫碩也頻被指責「大男人主義」、「小題大作」、「不愛老婆」等，而節目在26日晚間播出最後一集，21天的旅行正式畫上句點，兩人也各別在微博上寫下參加節目的感想。

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▲《我最愛的女人們》迎來收官。（圖／翻攝自微博／張倫碩）

鍾麗緹在文內提及，在這趟旅途中雖然有爭執、有淚水，但她回憶起來，更多的是「甜蜜與幸福」、「美好與懷念」，隨後還不忘向老公與婆婆告白，「我愛我的張先生，今年是我們相愛的第四年，在你身邊做少女真的很幸福，未來我想繼續緊緊牽著你的手走下去。我也愛我最可愛的婆婆，你是我的婆婆更是我最貼心的姐妹。」

▲鍾麗緹發文告白老公、婆婆。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹、張倫碩）

隨後，張倫碩也特別發文回應，稱非常感謝鍾麗緹一直陪在自己身邊，「同時，她又像個小女生一樣，充滿活力和少女心，每次看到她興奮雀躍的樣子，我都覺得特別美好和幸福。雖然我們偶（爾）也有摩擦，但這也是生活的一部分，我相信我們會越來越好。」另外他也提及這次透過節目也看到了父母親有別於平時的恩愛一面，因此感觸良多：「所以到底什麼才是最好的愛的方式呢？我想這個問題可能是無解的，但我願意為了我最愛的兩個女人，在這方面不停地鑽研下去。」承諾要讓自己身邊的人可以感受到更多的幸福感。





▲張倫碩、鍾麗緹微博發文。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹、張倫碩）