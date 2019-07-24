不用再怕脫衣後差很大！　隆乳專家親揭擠出來的胸「看頂端形狀就知道」

記者張筱涵／綜合報導

日本節目《真的假的！？TV》17日播出的節目中探討醫美狀況，對整型主要有興趣的都是20幾歲女性，節目就找來各大部位領域的權威醫生來分享，其中就揭露了事業線真偽其實用肉眼就看得出來了！

▲女生可以依靠各種方式營造出深V事業線。（圖／達志影像／示意圖）

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整型醫生除了上節目分享每個手術是怎麼進行的，也坦承了自己也曾做過醫美，僅有專業領域在抽脂的醫生沒有做過，因為沒辦法自行完成抽脂手續。其中最引人注目的領域就是「隆乳」，上原醫生透露現在有注射玻尿酸可以維持半年、抽出自體脂肪填充和假體封胸

上原醫生表示如果是用自體脂肪隆胸，揉的時候是完全感覺不出來的，如果是單純填充物的話才會比較明顯，因此現在還有一種「混合式豐胸」，也就是在填充物上包覆一層自體脂肪，相對比較自然效果還加倍。

另外，現今很多人其實不靠隆乳也能藉由衣物等力量擠出豪乳深溝，上原醫生就親自解密其實事業線的真假靠肉眼就能分辨，如果事業線呈現I型那就是真的，但如果上面會有平坦擴散感的Y型就是假的。

▲上原醫生揭露看事業線就知道怎樣才是真的大胸部。（圖／翻攝自日本醫美整形翻譯Yuki BILIBILI頻道）

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