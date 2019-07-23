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趙薇第1次開直播慌亂「鏡頭都快貼臉上」　43歲膚況無P放大…網服了：美爆

記者李湘文／綜合報導

女星趙薇名列大陸「4大花旦」之一，雖然今年已43歲，仍保持凍齡美貌，是許多觀眾心中的女神。她平時作風低調，鮮少在社群平台上互動，但最近為了粉絲，終於在微博開了第1次直播，因為拿捏不好角度和距離，使得整張臉在鏡頭前放得超大，皮膚、氣色狀況都清楚展現！

▲趙薇直播展現膚況。（圖／翻攝自微博／趙薇）

▲趙薇43歲仍保養得年輕貌美。（圖／翻攝自微博／趙薇）

趙薇第1次開直播，對於怎麼操作都還不熟悉，一直對旁邊的人問東問西，看到有粉絲反應「聲音好小」，還直接把手機拿到臉前，好讓嘴巴可以靠近聽筒說話，反問︰「這樣聲音就大了吧？」完全不管臉在鏡頭前放得多大，作風超率性。不過，她雖然沒有認真打扮，頂著一頭亂髮、未多施脂粉就直播，皮膚還是顯得白皙透亮，即使靠近看也沒有什麼瑕疵，氣色非常好。

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▲趙薇直播展現膚況。（圖／翻攝自微博／趙薇）

▲趙薇開直播，被讚容貌狀態超好。（圖／翻攝自微博／趙薇）

直播中，趙薇也被粉絲提問「怎麼保持皮膚這麼好」，卻自爆其實前幾天還熬夜拍攝，所以前一天一沾枕就睡熟了，倒是飽飽地睡了一覺，「睡得好一點是最健康、最美容的。開心一點就美了。」她也說這幾年瘦了不少，靠的是一開始先餓個1、2星期，讓身體習慣抵抗美食誘惑，就會發現自己其實不需要攝取這麼多食物，漸漸就不會放縱地大吃，「想瘦下來，就是要吃得了苦唄。」

▲趙薇直播展現膚況。（圖／翻攝自微博／趙薇）

▲趙薇直播大方貼近鏡頭。（圖／翻攝自微博／趙薇）

這段難得的直播被粉絲瘋狂截圖，許多人事後仍不斷讚嘆趙薇「顏值抗打啊，比出席活動的濃妝好看」、「沒這顏值真不敢角度這麼任性啊」、「狀態太OK了」、「鏡頭這麼近，也只有她敢了」、「美爆」。

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