南韓女星宋慧喬日前宣布跟宋仲基離婚,雖然受到大眾高度關注,仍打起精神工作,最近還飛往摩納哥參加珠寶活動。她在當地接受採訪,說起下半年的安排,透露將會用私人時間去休假,「我需要給自己留些時間」,除了部分時尚活動之外,不會再安排其它工作,打算好好放輕鬆。

▲宋慧喬透露下半年要安排休假。(圖/CFP)

宋慧喬接受《Hong Kong Tatler》專訪,鬆口談到下半年的規劃:「今年會用私人的時間去休假,我需要給自己留些時間。除了參與類似這樣的活動外,會放輕鬆,不做其餘安排。」她也稍微透了口風,明年將會開始新的計畫,但目前還沒有確定下來,「Let's see if the stars aligh.」

呼應這段話,宋慧喬在訪談中也透露選擇作品的方式,認為所有遇到的作品都是「命中注定」,之所以發生,是因為時機對了,「就如同群星為我排列一線。」言語中透露「順其自然」的生活觀。

