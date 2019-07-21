帶蔡桃貴出門…目睹兒子摔落「頭著地」　蔡阿嘎速抱奔急診求救！

記者陳芊秀／綜合報導

網紅蔡阿嘎（蔡緯嘉）2018年7月21日迎接兒子「蔡桃貴」誕生，1年後的今天正好滿一歲了，為此特地選在出生的同一個時間發文。他文中坦言要懺悔，因為4個多月前，曾讓兒子發生頭著地的意外，為此更緊急抱到醫院掛急診，回憶過程令網友跟著心疼。

▲一出生就是人氣網紅，蔡桃貴滿1歲啦！（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

蔡阿嘎當時打算帶蔡桃貴出門，調整背巾時，不小心讓兒子從胸口上摔落大理石地板，且疑似孩子後腦著地，更聽到「咚」的超大一聲，兒子嚇得當場大哭。他和老婆二伯立刻帶孩子搭車去醫院掛急診，一路上緊抱兒子、拍背安撫，結果到了急診室，因為孩子太小無法接受任何檢查和治療。

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▲蔡阿嘎懺悔，曾不小心讓兒子蔡桃貴摔落頭著地，為此速抱去醫院急診。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

帶蔡桃貴回家後，蔡阿嘎和二伯仔細觀察2天，「幸好是太陽穴的地方紅腫而已，不是後腦勺。」但是經過這次驚嚇，夫妻倆照顧孩子更加謹慎，「緊盯著蔡桃貴的每一個動作，深怕又有一個疏忽，就會讓我們後悔一輩子」，照片中他雙手抱著蔡桃貴，兒子清澄大眼抬頭回望，父子倆深厚感情溢於言表，孩子滿1歲這天，只求兒子能健康長大，「如果有任何會威脅到他生命安全的事情，蔡阿嘎跟二伯，絕對會傾全力，用命跟你拚！」

▲蔡阿嘎抱著兒子蔡桃貴，父子對望溫馨破表。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

網友看完蔡阿嘎的發文非常感動，輪番湧入留言祝福「父子同天生日感覺好妙啊！生日快樂」、「阿爸雖然常常鬧你，但是很愛你的」、「真的很小心還是會有不小心的時候，把拔麻麻辛苦了，還好桃貴依然頭好壯壯」、「當孩子有任何閃失，最自責的總是父母。」

▲蔡阿嘎選在兒子出生1年後同一時刻寫下心情。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

【去年的今天，下午16點18分， 蔡桃貴出生了！】

很神奇的，跟他爸爸同一天生日，今天2019年7月21日是他的健健康康的一歲生日，表示蔡桃貴要脫離嬰兒時期，邁向小男孩了！能健健康康抵達一歲這個里程碑真的很不容易，一歲前的寶寶發展未成熟、身體狀況最多，一個照顧上的不小心，很可能就會造成永久的傷害。

在這邊要懺悔一件事...其實在4個月多前，我們帶蔡桃貴出門、在調整背巾的時候，一個不小心讓蔡桃貴整個從胸口摔落，在大理石地板上，疑似後腦袋直接著地...咚！一聲超大！當下蔡桃貴嚇到大哭！當下趕緊跟二伯搭車衝往榮總急診，沿路在後座抱著蔡桃貴，雖然哭聲已經停止，但眼神恍惚，一動也不動的靠在我胸口，跟平常活潑好動的他完全判若兩人...

「沒事沒事喔...蔡桃貴沒事..」輕撫著他的背

希望一切都沒事，有什麼事情就讓我跟二伯來擔吧...

進了急診室之後，因為還太小，也不能做任何檢查或治療，待了1小時後就離開，回家也只能觀察他是否有暈眩、不正常身體活動、喝奶後是否有嘔吐、或昏睡不醒等等症狀，有任何異樣才再送醫院。所幸兩天過去之後，蔡桃貴恢復以往的活動力，也幸好是太陽穴的地方紅腫而已，不是後腦勺...

經過這次的驚嚇，我們在照顧時也更小心謹慎，緊盯著蔡桃貴的每一個動作，深怕又有一個疏忽，就會讓我們後悔一輩子，所以現在看著每天都開開心心的蔡桃貴，真的就是父母的最大欣慰。

只求蔡桃貴能健健康康的長大就好

如果有任何會威脅到他生命安全的事情

蔡阿嘎跟二伯

絕對會傾全力，用命跟你拚！