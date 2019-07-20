美國隊長《復仇者4》原始結局「頭被砍掉」　網嚇壞：太黑暗

記者洪文／綜合報導

美國隊長在《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）卸下盾牌，完美結局，不過其實原本結局是很黑暗的。編劇克里斯多佛馬庫斯（Christopher Markus）、史蒂芬麥費利（Stephen McFeely）20日出席SDCC聖地牙哥動漫展透露：「原本他的頭會被砍掉！」

▲美國隊長《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



《復仇者聯盟：終局之戰》涉及時間旅行，2023年的復仇者聯盟回到過去「借用」無限寶石，未料2014年的薩諾斯得知計畫之後，跟著跑去2023年打算搶走無限手套。編劇克里斯多佛馬庫斯、史蒂芬麥費利透露，在一開始的劇本階段，2014年的薩諾斯原本會先跑去地球，砍下2014年美國隊長的頭顱，然後才前往2023年的地球，在2023年的美國隊長面前拿出2014年美國隊長的頭顱示威。

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對於再度把《美國隊長》紅骷髏帶回漫威電影宇宙，編劇克里斯多佛馬庫斯、史蒂芬麥費利表示，當時想起他跟無限寶石的連結，覺得是個很有趣的想法才寫了進去，不過紅骷髏、美國隊長在劇本中從來沒有再度相遇的橋段。雖然他們一度想過應該讓美國隊長為了解決寶石的問題，跑去詢問了解寶石的紅骷髏要求合作，不過最終從來沒有寫在劇本當中。

▲美國隊長《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照。（圖／翻攝自YouTube／MarvelTW）



面對現場粉絲再度提問：「是否一直以來存在2個美國隊長？」編劇史蒂芬麥費利則以「下一題」部再回應。另一個粉絲最好奇的問題是2014年的葛摩菈下落，他們同樣不予回應，不過他們認為她只是逃跑了，並沒有死，而這將會是《星際異攻隊3》的故事。許多網友薩諾斯彈指無法影響人在量子領域的蟻人，他們當場否認這個理論：「真的只是運氣好的關係！」

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此外，編劇克里斯多佛馬庫斯、史蒂芬麥費利坦言，《復仇者聯盟：終局之戰》設定「5年」作為時間的分野，主要是為了幫助故事更有張力。不僅讓活下來的初代復仇者聯盟英雄在經歷夥伴死掉之後，有一段時間呈現生活、心境的變化，另一個優點是可以修正錯誤，像是無法變身浩克的班納博士原本在《復仇者聯盟：無限之戰》結尾就會變身浩克博士，但是後來覺得那個階段大多數英雄都快死了，變身根本於事無補，因此改到《終局之戰》整集變身就好了。