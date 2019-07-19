展榮展瑞家中驚見「大量黑影」往廁所衝！　法師一看揭超毛原因

記者盧薇淩／台北報導

超人氣網紅天團「這群人」將於8月舉辦真人實境「觀落茵鬼屋實境逃脫」活動，19日作客ETtoday《明星鍵盤手》單元，團員分享親身經歷的遇鬼事件。展榮展瑞嚴肅透露，小時候住的舊家「不乾淨」，常看到家中有「黑色影子」在跑，大姐更常在睡覺時看到有人在牆角盯著她看，後來爸媽請法師來作法才發現，家裡果真有靈界的朋友，最後決定搬家。

▲展榮展瑞舊家遇鬼。（圖／ettoday）

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展榮說，兩兄弟小時候常在家中看到黑色影子往廁所的門跑，「全家人都不知道，有次我們突然看到很多黑色影子大量往裡面衝，趕快跑到陽台躲著，透過紗窗往那個門看，看到一堆黑色影子往那邊跑，嚇死了！」而且舊家有兩層樓，樓上是奶奶的房間，展榮小時候都不敢進去奶奶房間，沒有原因、也莫名地不喜歡奶奶，但一搬家後突然跟奶奶感情變好，長大後爸爸才說，會搬家是因為舊家「不乾淨」，原來一切都有看不見的形體作怪，「有法師來看，說那個門的地方是（好兄弟）聚集地，所以才會看到黑影。」

▲展榮小時候常在家看到「黑影」。（圖／ettoday）

展瑞接著補充，大姐有靈異體質，晚上突然醒來，常看到有人在牆角盯著她看，她因此長期失眠，但當時跟長輩說此狀況不被相信，大姐某天突然有個靈感，親手寫信燒給好兄弟，試圖跟祂「對話」，展瑞說：「她寫說，『如果沒有惡意的話，我考試快到了，能不能幫我考高分，我想得到全國冠軍。』」

沒想到就在燒信許願後，大姐一路從各縣市比賽拿到全國冠軍，獎盃一座座拿下放在家裡，大姐後來也趁著大人不注意時，偷買蠟燭及紙錢到陽台燒錢給祂，展榮展瑞舊家鬼故事讓人聽了毛骨悚然，但幸好後來已經搬離該住處。

▲木星玩遊戲輸了，矇眼走健康步道。（圖／ettoday）