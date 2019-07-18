上集惹負評　《全面攻佔3》傑瑞德巴特勒「狂修15次」：戰力升級、兩倍炸藥！

記者林映妤／台北報導

2013年把白宮毀到斷垣殘壁、2016年把倫敦轟到體無完膚，2019年《全面攻佔3：天使救援》再度來襲，這次恐怖份子不炸地標，而是先把最強特勤送入監牢，預告片頭就是無人機襲擊總統，高科技武器加持，導演保證戰力升級，炸藥也是上級的兩倍之多！

《全面攻佔3：天使救援》延續前作《全面攻佔2》標準動作爽片風格，有讓觀眾過癮的轟炸場面，也著墨反派頭子的陰謀與男主角自身的艱困求生，使劇情張力更加升級。在傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）高度要求下，光劇本就修改高達15次，就是希望觀眾走入戲院後，得到更豐富的視覺震撼與敘事迴響。

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▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒劇本狂修15次。（圖／海樂提供）





雖然前2集票房都創新高，然而《全面攻佔2》卻因為劇情單薄，被評為只剩爆破和特效的爆米花電影。傑瑞德巴特勒身為電影製片，也從許多反饋中不斷檢討，並告知拍攝團隊，若無好劇本、好導演，絕不開拍續集。



因此，除了原本《全面攻佔》首集編劇外，本集更加入《即刻救援》編劇，增加故事豐富度；導演也找來拍過《限時翻供》雷克羅曼沃，當時拍攝《限》在動作場面的調度，獲得巨石強森的極度讚賞。傑瑞德與雷克詳聊許久，2人一拍即合，促成這次開拍，拍完後雙方合作相當愉快，已經準備繼續合作下部作品《Greenland》。

▲傑瑞德巴特勒認為《全面攻佔3》沒有好劇本、好導演就不拍。（圖／海樂提供）

《全面攻佔3：天使救援》故事設定在倫敦淪陷2年後，當年副總統艾倫已經變成美國總統，麥克班寧晉升為特勤局局長。恐怖份子盯上麥克，陷害他成為謀殺總統的通緝犯，麥克為必須保護家人與總統，在最短時間內揪出敵人並洗刷自己的汙名。電影8月21日上映。