影／《牠 第二章》正式預告！潔西卡崔絲坦「全身ＯＯ」網嚇爆：超血腥

記者洪文／綜合報導

史蒂芬金恐怖小說改編電影《牠》續集《牠 第二章》（It: Chapter 2）正式預告於台灣時間18日曝光，故事內容有了更清楚的輪廓。首集「魯蛇俱樂部」成員經過27年之後已長大成人，改由「X教授」詹姆斯麥艾維（James McAvoy）、潔西卡崔絲坦（Jessica Chastain）飾演演長大後的比爾、貝弗莉，而恐怖小丑重返小鎮報仇，甚至比首集更恐怖，嚇壞不少網友：「要睡不著覺了！」

▲▼《牠 第二章》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華納兄弟台灣粉絲俱樂部，以下同）



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預告一開始，發生在首集的27年之後，魯蛇俱樂部成員在搬出德利鎮之後重聚，但是似乎都忘記過去的恐怖回憶。但是唯一沒有搬離小鎮的麥克沒有忘記這些回憶，過去全歷歷在目，他向大家說：「我們沒有消滅牠！」

到了預告中間，詹姆斯麥艾維飾演的比爾，衝進一間恐怖鬼屋當中，途中看見一位走失的小孩。當他找到小孩之後隔著一面玻璃牆，另一面玻璃後面竟是吐著舌頭的小丑，他嚇壞拚命撞玻璃，希望可以拯救小孩出去。

預告後半段，閃出一幕一幕的畫面，其中有一段潔西卡崔絲坦飾演的貝弗莉全身都是鮮血，看了令人不寒而慄，同時間又交叉剪接比爾死去的弟弟突然出現怒氣沖天地說：「你背棄我，害我死掉！」嚇壞不少網友。

《牠》由《母侵》導演安迪馬希提執導，2017年上映在全球票房創下7億美金（約217億台幣）驚人成績，攻上全球影史恐怖片冠軍。該片改編自驚悚大師史蒂芬金1986年同名恐怖小說，原著小說的時間線分為27年前、27年後交錯進行，首集則是聚焦在27年前的「小丑」在緬因州瑞德鎮出沒，鎮上兒童開始陸續離奇消失，而「魯蛇俱樂部」的孩子們面對恐懼團結把牠擊退。

續集《牠 第二章》故事發生在首集27年之後，恐怖小丑潘尼懷斯重返小鎮報仇，比爾史柯斯嘉將再度回歸演出，而「魯蛇俱樂部」成員都已長大成人，因此也重新選角，「X教授」詹姆斯麥艾維飾演「比爾」、潔西卡崔絲坦飾演「貝弗莉」、比爾哈德飾演「李察」、詹姆士蘭森飾演「艾迪」、安迪比恩飾演「史丹利」、傑瑞安飾演「班」、以賽亞穆斯塔法飾演「麥克」。

▲《牠 第二章》角色對照表，預告獨缺「史丹利」，疑似如同小說內容「先走一步」。（製表／記者洪文）



而首集「魯蛇俱樂部」童星「比爾」傑登里伯赫、「貝芙莉」蘇菲亞莉莉絲、「班」傑若米雷泰勒、「史丹利」懷特歐雷夫、「李察」芬恩沃夫哈德、「艾迪」傑克狄倫葛雷瑟、「麥克」裘森賈布斯仍將會在《牠 第二章》出現。導演安迪馬希提透露，這一集將更接近原著小說的架構，27年前、27年後的時間交錯將會更加明顯，「如果我們講成年人的故事，就會有回憶，故事回到80年代，帶出現在的故事。」

「小丑」比爾史柯斯嘉曾向外媒《EW》受訪透露，小丑潘尼懷斯在《牠 第二章》將會報復，而且更加惡毒，「牠的仇恨、憤怒都是來自於這些孩子，而孩子現在已經長大了，他會更加惡毒，畢竟牠真的很想報仇。」導演安迪馬希提更保證「續集比第一部電影更可怕、更猛烈」。據悉，原著作者史蒂芬金已經看過全片，而且給予高度滿意的評價：「太棒了！」

《牠 第二章》將於9月5日在台上映。