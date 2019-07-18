ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

告示牌最棒金曲有「2韓團」！2019上半年攻佔美英的必聽神曲

KKBOX西洋小編 KKBOX西洋小編

最新最快最多元的西洋音樂娛樂大小事，就讓KKBOX西洋小編速遞給你！

文 / Daniel C.1

隨著暑假的到來，2019年也已經過一半了，世界音樂權威媒體告示牌（Billboard）和英國金榜（UK Official Charts），分別公佈上半年「評選最棒金曲Top50」與「最多人聆聽金曲Top40」。前者是告示牌樂評討論挑選出來的作品，後者則是依照榜單成績、串流、單曲銷售量等標準綜合起來的結果。雖然兩者在前10名有著些許差異，但仍可以看到有些歌曲不論在質量或銷量上，均能擄獲大眾和樂評們的心，拿下優異的成績，讓我們來揭曉上半年有哪些好歌曲吧！

樂評歌迷一致認同！這4首歌都在榜單Top 10內

〈Old Town Road〉告示牌：第3名 / 英國金榜：第4名

Lil Nas X與比利瑞賽洛斯（Billy Ray Cyrus）合作的13週冠軍神曲〈Old Town Road〉，除了可怕的串流量和銷售量外，〈Old Town Road〉也成為了史上蟬聯冠軍最久的嘻哈歌曲，超越〈Lose Yourself〉、〈Boom Boom Pow〉和〈See You Again〉12週的冠軍紀錄，絕對值得在歷史上記下一筆。在英國，〈Old Town Road〉也成為2019年截至目前最強的新人首發單曲，總排名第4名。

〈7 rings〉告示牌：第5名 / 英國金榜：第5名

亞莉安娜（Ariana Grande）第二首空降告示牌冠軍的超夯單曲〈7 rings〉，歌頌友情萬歲，並運用《真善美》名曲〈My Favorite Things〉的創意編制讓歌曲更具話題性，在告示牌與英國金榜均拿下第5名。不僅如此，〈ghostin〉被告示牌列為第16名好歌，英國金榜更是有3首歌曲包括〈thank u, next〉和〈break up with your girlfriend, i'm bored〉獨霸，為所有歌手中上榜曲目最多的一位，果真為新一代流行天后。

〈bad guy〉告示牌：第2名 / 英國金榜：第9名

怪奇比莉（Billie Eilish）以首張專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》開闢另類的流行風格大獲好評，天使般的嗓音對比怪異無比的視覺呈現受世人喜愛，強勢問鼎冠軍，堪稱超強新人。單曲〈bad guy〉從3月發行至今仍堅守告示牌前3名，英國金榜也有前20名，而另一首上榜歌曲〈bury a friend〉以恐怖詭譎的MV特效獲得粉絲喜愛，在兩份榜單上分別拿下第13名和第25名。

請繼續往下閱讀...

〈Sweet But Psycho〉告示牌：第10名 / 英國金榜：第3名

艾娃麥絲（Ava Max）在2018下半年發行的〈Sweet But Psycho〉，一開始不怎麼受人注目，在英國緩慢爬升，但到2018年底/2019年初開始直衝英國金榜冠軍，並且連續4週第一名，新一代分手歌就此誕生。而在美國更是緩慢，歌曲進榜第23週後才終於攻進第10名，成為艾娃麥絲首支告示牌Top 10單曲。告示牌認為〈Sweet But Psycho〉的成功，代表2000年代後期的流行風格至今仍然大受歡迎，是首很洗腦的舞曲。

告示牌評選冠軍

〈Sucker〉告示牌：第1名 / 英國金榜：第21名

睽違6年，強納斯兄弟（Jonas Brothers）回歸單曲〈Sucker〉空降告示牌冠軍，被外界公認是今年最成功的回歸團體。不可否認，〈Sucker〉在全球聽眾耳中是一首極度抓耳的歌曲，證明流行搖滾只要有令人「興奮」的拍子就是邁向成功的第一步，再加上三位熟男挾帶著當年的高人氣重返樂壇，樂迷更容易買單，果然新專輯《Happiness Begins》以41萬張的首週銷量成為繼泰勒絲（Taylor Swift）《reputation》後成績最好的專輯。

英國金榜冠軍

〈Someone You Loved〉告示牌：X / 英國金榜：第1名

Lewis Capaldi於去年11月發行首支單曲〈Someone You Loved〉，同樣也是緩慢爬升，在今年3月時開始全面佔領英國金榜冠軍長達7週之久！根據官方統計，〈Someone You Loved〉以134萬的單曲銷售量和超過1億5400萬的串流量，成為2019上半年的冠軍。而此曲也讓Lewis的首張專輯《Divinely Uninspired To A Hellish Extent》蟬聯4週冠軍，在英國與歐洲等國早已是最閃亮的新星。

韓流持續全球發燒就靠他們

〈Boy With Luv〉告示牌：第20名（BTS） / 〈Kill This Love〉告示牌：第50名（BLACKPINK）

目前全球最受矚目的兩大韓國團體BTS和BLACKPINK，絕對是2019上半年走到哪都能聽到的韓國歌曲。BLACKPINK的〈Kill This Love〉是繼〈Ddu-Du Ddu-Du〉後再度創紀錄的歌曲，除了拿下團體生涯告示牌最高名次（第41名），MV更是在釋出24小時內累積5670萬人次觀看，打敗亞莉安娜（Ariana Grande）〈thank u, next〉的紀錄，至今仍是其他女子團體無法超越的門檻。

BTS的人氣更是嚇人，新單曲〈Boy With Luv〉找來海爾希（Halsey）合作，果然一舉擊敗〈Idol〉創下告示牌第11名的成績，直衝第8名，更在今年6月被RIAA認證為白金單曲（售出超過100萬份），MV也在24小時內打敗BLACKPINK所設下的紀錄，以7460萬的驚人瀏覽量穩坐「YouTube 24小時內觀看次數」冠軍，魅力無法擋，很難想像之後BTS又會在全球帶來什麼韓流效應。

完整名單：告示牌「評選最棒金曲Top50」/ 英國金榜「最多人聆聽金曲Top40」

►►追蹤西音大大IG，補充你的西洋音樂能量

推薦閱讀

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了

鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

咪妃分手Joeman原因曝光！　爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

咪妃分手Joeman原因曝光！　爆氣嗆：感情不是錢堆出來的

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

如花爆消失演藝圈內幕！「經紀人A我300萬」...意外揭3年前遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半驚爆：我想我的小孩！　「現狀恍惚超憔悴」

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

咪妃分手九妹後爆氣：戀愛談成這樣太可悲！　爆出國約會「錢是我付的」

《101》金Samuel爸爸墨西哥遭謀殺！　遺體在家中被發現

地勤忍10年爆：這2韓團態度有夠差！　「吐口水又亂黏口香糖」嗆：行李要我搬？

快訊／安以軒生了！　老公全程陪伴「兒子長超帥」小腳掛大顆鑽戒

鐘鉉「離世1年半」太妍突然留言　簡單一句話粉絲心碎了

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

BTS, 防彈少年團, BLACKPINK, 亞莉安娜, 怪奇比莉, 艾娃麥絲, 強納斯兄弟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 被問「皮膚最好的女藝人」是誰？　張棟樑：是她！
  2. 「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍
  3. 《小美人魚》愛麗兒父親爆「超大咖影帝」演出！網狂笑：國王戴綠帽了
  4. 關鍵開幹／請事假出席黨記者會　韓拼市政承諾跳票？
  5. 恬娃聽到郭台銘落敗崩潰了！　「大哭好幾天」緊急就醫：下輩子我要嫁給你
  6. 告示牌最棒金曲有「2韓團」！2019上半年攻佔美英的必聽神曲
  7. 「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！
  8. baby被問黃曉明「一句話回應」粉絲哭了！　爆婚變後「零修圖」長這樣
  9. 王菊爆秘戀《微微一笑》的「他」！0偽裝深情擁抱　有愛對視甜炸
  10. 李國毅《靈異》重現「殯葬達人」冬瓜生平　兒參與拍攝哭慘

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366