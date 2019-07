告示牌最棒金曲有「2韓團」！2019上半年攻佔美英的必聽神曲

文 / Daniel C.1

隨著暑假的到來,2019年也已經過一半了,世界音樂權威媒體告示牌(Billboard)和英國金榜(UK Official Charts),分別公佈上半年「評選最棒金曲Top50」與「最多人聆聽金曲Top40」。前者是告示牌樂評討論挑選出來的作品,後者則是依照榜單成績、串流、單曲銷售量等標準綜合起來的結果。雖然兩者在前10名有著些許差異,但仍可以看到有些歌曲不論在質量或銷量上,均能擄獲大眾和樂評們的心,拿下優異的成績,讓我們來揭曉上半年有哪些好歌曲吧!

樂評歌迷一致認同!這4首歌都在榜單Top 10內

〈Old Town Road〉告示牌:第3名 / 英國金榜:第4名

Lil Nas X與比利瑞賽洛斯(Billy Ray Cyrus)合作的13週冠軍神曲〈Old Town Road〉,除了可怕的串流量和銷售量外,〈Old Town Road〉也成為了史上蟬聯冠軍最久的嘻哈歌曲,超越〈Lose Yourself〉、〈Boom Boom Pow〉和〈See You Again〉12週的冠軍紀錄,絕對值得在歷史上記下一筆。在英國,〈Old Town Road〉也成為2019年截至目前最強的新人首發單曲,總排名第4名。

〈7 rings〉告示牌:第5名 / 英國金榜:第5名

亞莉安娜(Ariana Grande)第二首空降告示牌冠軍的超夯單曲〈7 rings〉,歌頌友情萬歲,並運用《真善美》名曲〈My Favorite Things〉的創意編制讓歌曲更具話題性,在告示牌與英國金榜均拿下第5名。不僅如此,〈ghostin〉被告示牌列為第16名好歌,英國金榜更是有3首歌曲包括〈thank u, next〉和〈break up with your girlfriend, i'm bored〉獨霸,為所有歌手中上榜曲目最多的一位,果真為新一代流行天后。

〈bad guy〉告示牌:第2名 / 英國金榜:第9名

怪奇比莉(Billie Eilish)以首張專輯《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》開闢另類的流行風格大獲好評,天使般的嗓音對比怪異無比的視覺呈現受世人喜愛,強勢問鼎冠軍,堪稱超強新人。單曲〈bad guy〉從3月發行至今仍堅守告示牌前3名,英國金榜也有前20名,而另一首上榜歌曲〈bury a friend〉以恐怖詭譎的MV特效獲得粉絲喜愛,在兩份榜單上分別拿下第13名和第25名。

〈Sweet But Psycho〉告示牌:第10名 / 英國金榜:第3名

艾娃麥絲(Ava Max)在2018下半年發行的〈Sweet But Psycho〉,一開始不怎麼受人注目,在英國緩慢爬升,但到2018年底/2019年初開始直衝英國金榜冠軍,並且連續4週第一名,新一代分手歌就此誕生。而在美國更是緩慢,歌曲進榜第23週後才終於攻進第10名,成為艾娃麥絲首支告示牌Top 10單曲。告示牌認為〈Sweet But Psycho〉的成功,代表2000年代後期的流行風格至今仍然大受歡迎,是首很洗腦的舞曲。

告示牌評選冠軍

〈Sucker〉告示牌:第1名 / 英國金榜:第21名

睽違6年,強納斯兄弟(Jonas Brothers)回歸單曲〈Sucker〉空降告示牌冠軍,被外界公認是今年最成功的回歸團體。不可否認,〈Sucker〉在全球聽眾耳中是一首極度抓耳的歌曲,證明流行搖滾只要有令人「興奮」的拍子就是邁向成功的第一步,再加上三位熟男挾帶著當年的高人氣重返樂壇,樂迷更容易買單,果然新專輯《Happiness Begins》以41萬張的首週銷量成為繼泰勒絲(Taylor Swift)《reputation》後成績最好的專輯。

英國金榜冠軍

〈Someone You Loved〉告示牌:X / 英國金榜:第1名

Lewis Capaldi於去年11月發行首支單曲〈Someone You Loved〉,同樣也是緩慢爬升,在今年3月時開始全面佔領英國金榜冠軍長達7週之久!根據官方統計,〈Someone You Loved〉以134萬的單曲銷售量和超過1億5400萬的串流量,成為2019上半年的冠軍。而此曲也讓Lewis的首張專輯《Divinely Uninspired To A Hellish Extent》蟬聯4週冠軍,在英國與歐洲等國早已是最閃亮的新星。

韓流持續全球發燒就靠他們

〈Boy With Luv〉告示牌:第20名(BTS) / 〈Kill This Love〉告示牌:第50名(BLACKPINK)

目前全球最受矚目的兩大韓國團體BTS和BLACKPINK,絕對是2019上半年走到哪都能聽到的韓國歌曲。BLACKPINK的〈Kill This Love〉是繼〈Ddu-Du Ddu-Du〉後再度創紀錄的歌曲,除了拿下團體生涯告示牌最高名次(第41名),MV更是在釋出24小時內累積5670萬人次觀看,打敗亞莉安娜(Ariana Grande)〈thank u, next〉的紀錄,至今仍是其他女子團體無法超越的門檻。

BTS的人氣更是嚇人,新單曲〈Boy With Luv〉找來海爾希(Halsey)合作,果然一舉擊敗〈Idol〉創下告示牌第11名的成績,直衝第8名,更在今年6月被RIAA認證為白金單曲(售出超過100萬份),MV也在24小時內打敗BLACKPINK所設下的紀錄,以7460萬的驚人瀏覽量穩坐「YouTube 24小時內觀看次數」冠軍,魅力無法擋,很難想像之後BTS又會在全球帶來什麼韓流效應。

完整名單:告示牌「評選最棒金曲Top50」/ 英國金榜「最多人聆聽金曲Top40」

