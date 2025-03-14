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鄭中基才戒酒回歸「驚傳婚變」！　14年髮妻孤單慶生：開啟新篇章

記者蔡宜芳／綜合報導

香港天王鄭中基去年在9月宣布與合作多年的經紀人結束合作，隨後更自爆因為憂鬱症及酗酒問題，需要暫離演藝圈，到美國進行戒酒療程。他不久前才在YouTube宣告回歸，沒想到近日卻驚傳婚變消息。

外送用▲▼鄭中基才戒酒回歸「驚傳婚變」妻孤單慶生：開啟新篇章。（圖／翻攝自Instagram／tinyeyes39、sammieyucm）

▲鄭中基去年在妻子余思敏的陪伴下，到美國進行戒酒療程。（圖／翻攝自Instagram／tinyeyes39、sammieyucm）

根據《香港01》報導，鄭中基先前到美國參加戒酒療程時，妻子余思敏也陪他一同前往。然而，女方3月13日過45歲生日，慶生照曝光時，竟不見鄭中基的蹤影，余思敏的昔日新聞台同事黃芳雯還留言：「請記得好好哄自己，會有很多人愛你。」

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▲▼鄭中基才戒酒回歸「驚傳婚變」妻孤單慶生：開啟新篇章。（圖／翻攝自Instagram／doubles_mama）

▲余思敏和好友們一起慶生，卻沒有與鄭中基過生日的照片。（圖／翻攝自Instagram／doubles_mama）

此外，余思敏也在限時動態PO出和小孩一起吹蠟燭的照片，並寫下「Happy Birthday to me, Start a new chapter（祝我生日快樂，開啟新篇章）」，文字耐人尋味。而港媒也發現鄭中基和余思敏在Instagram上已經互相取消追蹤，但雙方面對記者的詢問，皆未做出回應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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