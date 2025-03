鄭中基才戒酒回歸「驚傳婚變」！　14年髮妻孤單慶生：開啟新篇章

記者蔡宜芳/綜合報導

香港天王鄭中基去年在9月宣布與合作多年的經紀人結束合作,隨後更自爆因為憂鬱症及酗酒問題,需要暫離演藝圈,到美國進行戒酒療程。他不久前才在YouTube宣告回歸,沒想到近日卻驚傳婚變消息。

▲鄭中基去年在妻子余思敏的陪伴下,到美國進行戒酒療程。(圖/翻攝自Instagram/tinyeyes39、sammieyucm)

根據《香港01》報導,鄭中基先前到美國參加戒酒療程時,妻子余思敏也陪他一同前往。然而,女方3月13日過45歲生日,慶生照曝光時,竟不見鄭中基的蹤影,余思敏的昔日新聞台同事黃芳雯還留言:「請記得好好哄自己,會有很多人愛你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲余思敏和好友們一起慶生,卻沒有與鄭中基過生日的照片。(圖/翻攝自Instagram/doubles_mama)

此外,余思敏也在限時動態PO出和小孩一起吹蠟燭的照片,並寫下「Happy Birthday to me, Start a new chapter(祝我生日快樂,開啟新篇章)」,文字耐人尋味。而港媒也發現鄭中基和余思敏在Instagram上已經互相取消追蹤,但雙方面對記者的詢問,皆未做出回應。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您:喝酒不開車,開車不喝酒。