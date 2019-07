記者鄭又菡/綜合報導

男神吳彥祖長相俊俏,硬漢形象及精壯身材深入人心,不少人心目中的男神代表都是他。日前他帶著一家人回香港度假,被女粉絲在街頭捕獲到,親民的他在面對要求合影也來者不拒,不但讓女粉絲成功收集男神,也讓網友看了大喊:「You are Lucky girl(你是幸運兒)!」

香港歌手JW(王灝兒)在個人IG上曬出與男神吳彥祖的合照,透露自己在街頭巧遇的經過並寫下:「CAN YOU TELL THAT MY EYES ARE?!(真不敢相信我自己的眼睛)」一秒變迷妹的她,先是緊張地表示不知道自己該不該向前詢問是否能合照,但爾後又很開心地慶幸自己做到了,難掩興奮之情。

請繼續往下閱讀...

▲香港歌手JW街頭捕獲野生吳彥祖。(圖/翻攝自王灝兒IG)

只見吳彥祖身頭戴鴨舌帽身穿素色T-shirt,打扮十分休閒低調,但仍擋不住男神的光芒,不少網友再看到照片後紛紛留言直呼羨慕:「太幸運了」、「可惡!為什麼我都遇不到」、「太嫉妒你了。」