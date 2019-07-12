ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

宇宙人生吞雞肉停不下來　唯獨他不敢...嚇到不敢拿筷子

記者蔡琛儀／台北報導

宇宙人「再陪我玩十年」巡迴演唱會近日從名古屋開跑，他們第一次在名古屋開個唱，門票就秒殺賣光，主唱小玉和貝斯手方Q更大膽挑戰名古屋的「生雞肉沙西米」，沒想到一吃上癮，一口接一口停不下來。

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

▲▼宇宙人名古屋首次開個唱，還體驗了生雞肉沙西米。（圖／相信音樂提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

宇宙人先前為了宣傳台灣觀光，在名古屋機場表演，當時就發現街上有很多「台灣咖哩」、「台灣拉麵」，但試過後發現和真正的台灣味有段差距，因此這次再去名古屋，他們特別期待當地的美食，在當地人帶領下，宇宙人終於吃到名古屋著名的雞肉，其中「生雞肉沙西米」和「半生雞肝」大受小玉和方Q好評。

小玉表示：「生雞肉片吃起來也蠻像生魚片的，只是肉質再紮實一些些，本來我也害怕會有腥味，但名古屋的雞肉很新鮮，只要切好放30分鐘店員就會說不要吃。 可以搭配芥末和醬油、也可以蘸加了鹽巴的麻油，相當好吃。」方Q也說：「雞肉沙西米的口感比生魚片更Q，也沒有想像中的肉腥味，反而是很清爽的甜味，加芥末或是麻油都很搭。」不過阿奎腸胃較弱怕吃壞肚子，「生吃雞肉對我來說太可怕了！」笑說雖然平時敢吃生魚片，但最近開始跑巡迴，所以還是敬謝不敏。

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

▲▼宇宙人專場個唱從名古屋起跑。（圖／相信音樂提供）

▲▼宇宙人。（圖／相信音樂提供）

此外，當地人還帶他們去「有full band的卡拉ok」，表示該卡拉OK讓顧客可以有當樂團主唱的感覺，小玉當場笑出來：「可是我原本就是樂團主唱啊！」但他還是唱了小時候很愛的歌《First love》和灌籃高手主題曲；而方Q則難得可以當主唱，玩得很開心。

結束名古屋演出後，宇宙人13日將在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，19日在台北Legacy、21日在台中Legacy，下月移師廣州、成都、北京等地，之後還將到上海、香港、仙台開唱。

推薦閱讀

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

楊丞琳婚禮形式曝光！　暖心堅持「3不要」…4年前剛交往就認定李榮浩

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！　準人妻連發6圖…超甜視角羞爆

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善爆肥13公斤變這樣！　認了減肥失敗「都是因為安宰賢」

八點檔驚見男女肉搏！　女星露「渾圓亮點」被看光…網噴鼻血：超有料

孫協志離婚4年爆密戀小11歲夏宇童！　女方親回「2大真相」

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光！全程沒笑容跳舞…早就有徵兆

宋慧喬婚變16天「0修圖」長這樣！　臉部轉變超大惹粉絲心疼

清純女星「劇組全是表哥表弟」！　藝人男友噴綠光偷哭…爆：工作人員都知道

楊丞琳被求婚…李榮浩前女友說話了！　陸瑤鬆口711背後「重要意義」

風田被爆交女友：是圈內人！　　孫鵬叮嚀「珍惜舒子晨」…他低頭羞笑

利菁「懷疑孫協志和夏宇童很久」貼綁在一起證據：通常都是男女朋友

《玩很大》迎5週年驚現「2大改變」　來賓有「B咖一哥」網嗨翻：終於來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

宇宙人, 相信音樂新聞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 金曲入圍前一週阿嬤過世！　ØZI爆淚「她手是黑的」吐遺憾
  2. 甄珍畫像大露「事業線」帥兒章立衡吐槽「不知媽媽身材這麼好！」
  3. 燦烈姐姐告別6年主播生涯　轉換跑道：對我來說這是一條更幸福的路
  4. 超帥背心男夾娃娃機店被拍！仔細一看…是野生「天菜男神」
  5. 尖叫！C.T.O備戰演唱會處男秀　預告放送超大福利
  6. 女星被爆愛上閨蜜老公　扯出「秘書二奶」…意外捲入四角戀！
  7. 宇宙人生吞雞肉停不下來　唯獨他不敢...嚇到不敢拿筷子
  8. 李多熙親口唱《WWW》原聲帶！6首爆雞皮OST原唱大有來頭
  9. 捨美國金融業來台！千萬翻唱網紅Sam破難關...黑人劉以豪祝福
  10. 女星硬爬謝佳見「兩腿中間」　濕身激吻畫面曝光！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366