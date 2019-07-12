宇宙人生吞雞肉停不下來　唯獨他不敢...嚇到不敢拿筷子

記者蔡琛儀／台北報導

宇宙人「再陪我玩十年」巡迴演唱會近日從名古屋開跑，他們第一次在名古屋開個唱，門票就秒殺賣光，主唱小玉和貝斯手方Q更大膽挑戰名古屋的「生雞肉沙西米」，沒想到一吃上癮，一口接一口停不下來。

▲▼宇宙人名古屋首次開個唱，還體驗了生雞肉沙西米。（圖／相信音樂提供）



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宇宙人先前為了宣傳台灣觀光，在名古屋機場表演，當時就發現街上有很多「台灣咖哩」、「台灣拉麵」，但試過後發現和真正的台灣味有段差距，因此這次再去名古屋，他們特別期待當地的美食，在當地人帶領下，宇宙人終於吃到名古屋著名的雞肉，其中「生雞肉沙西米」和「半生雞肝」大受小玉和方Q好評。

小玉表示：「生雞肉片吃起來也蠻像生魚片的，只是肉質再紮實一些些，本來我也害怕會有腥味，但名古屋的雞肉很新鮮，只要切好放30分鐘店員就會說不要吃。 可以搭配芥末和醬油、也可以蘸加了鹽巴的麻油，相當好吃。」方Q也說：「雞肉沙西米的口感比生魚片更Q，也沒有想像中的肉腥味，反而是很清爽的甜味，加芥末或是麻油都很搭。」不過阿奎腸胃較弱怕吃壞肚子，「生吃雞肉對我來說太可怕了！」笑說雖然平時敢吃生魚片，但最近開始跑巡迴，所以還是敬謝不敏。

▲▼宇宙人專場個唱從名古屋起跑。（圖／相信音樂提供）

此外，當地人還帶他們去「有full band的卡拉ok」，表示該卡拉OK讓顧客可以有當樂團主唱的感覺，小玉當場笑出來：「可是我原本就是樂團主唱啊！」但他還是唱了小時候很愛的歌《First love》和灌籃高手主題曲；而方Q則難得可以當主唱，玩得很開心。

結束名古屋演出後，宇宙人13日將在高雄LIVE WAREHOUSE開唱，19日在台北Legacy、21日在台中Legacy，下月移師廣州、成都、北京等地，之後還將到上海、香港、仙台開唱。