記者洪文／綜合報導

2019台北電影節9日在中山堂進行閉幕片《地久天長》的台灣首映，該片描述兩個家庭橫跨30年、關於親情與友誼的人生故事，中山堂近千名觀眾一同沉浸於劇情中，更有影迷感動落淚。暌違多年再度造訪台北電影節的大陸導演王小帥，除出席映後座談感謝台灣觀眾的支持，並期待有朝一日能再與台灣電影人合作。

▲王小帥出席台北電影節《地久天長》首映會。（圖／台北電影節提供）



王小帥2012年曾帶著《我11》造訪台北電影節，並擔任當年國際青年導演競賽的評審，這次再回到台北電影節，讓他感覺格外親切，「來到中山堂的時候，彷彿當時的記憶都回來了。」

談到創作源起，王小帥坦言，當時創作這部片的背景原本僅是單純想描述人際關係間的友誼變化，但後來大陸取消了實施已久的獨生子女政策，改變了人們對家庭的既定印象，也激發了他創作的念頭，「伴隨著中國的變化，他們經歷了這段獨一無二的特殊人生，在生育政策改變後，我想寫下這樣的故事來紀念這段日子。」

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談到為什麼邀請「TFBOYS」的王源參與演出，王小帥表示，最初他想從上百間學校找出合適人選，但在其他人的推薦下挑選了王源。他盛讚王源是個有直覺和高領悟力的演員，外型也與片中角色相似，他還透露拍攝期間有許多粉絲跟蹤，在片場一直聽到相機快門聲，於是他向粉絲曉以大義，告訴他們王源正在拍攝相當重要的作品，後援會才慢慢散去。

▲王源《地久天長》劇照。（圖／翻攝自微博）



《地久天長》的剪接師邀請到本屆台北電影節焦點影人、來自泰國的利查泰米提古，導演表示，現今的大陸電影產業非常「火爆」，時常有許多電影人同時接3、4部片的剪接工作，但他希望能找到一位專業人士專心只替一部電影工作，最後他在泰國找到了利查泰米提古。

王小帥指出，相較於大陸，泰國的步調要來得更慢、更沉，這部分與電影的調性相當搭，但導演也笑說，自己在柏林影展看完後，還希望可以再多出個10分鐘片長會更好。他坦言自己非常喜歡楊德昌和侯孝賢的電影，更曾找過廖慶松和杜篤之等台灣影人合作，希望未來還有這樣的合作機會。



首映最後，王小帥感性表示《地久天長》想說的是生活不可能一直很悲慘，總會有幸福的時刻，就像人生不可能一直一帆風順，總會讓你拐彎繞路。他更希望大家都要有美好的願望來祝願自己的生活，人生都能如同電影片名般「地久天長」，為閉幕片放映寫下完美句點。