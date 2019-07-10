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專門演天才角色！「奇異博士」班奈狄克問到老師都煩了

記者洪文／綜合報導
 
「奇異博士」班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、「X戰警野獸」尼可拉斯霍特 （Nicholas Hoult）在新片《電流大戰》（The Current War）演出互相角力的愛迪生、特斯拉。兩人戲外卻一起上課來惡補科學知識，課程一開始就頻頻發問，尼可拉斯霍特透露：「我們一直反覆問不懂的地方，直到完全弄懂為止，老師可能都覺得有點煩，但還好有上課，才能了解滿是科學專有名詞的台詞。」

▲▼《電流大戰》劇照。（圖／CatchPlay提供）

▲《電流大戰》劇照。（圖／CatchPlay提供，以下同）

除了科學課程，由於特斯拉本身是撞球高手，尼可拉斯霍特也必須上撞球課來精熟技巧，只是即使認真苦練，依然被同戲的麥可夏儂慘電。霍特笑說：「我有一場戲要跟麥可一起打撞球，彩排時他就一連打出好球，我即使有教練陪著惡補還是遠不及他。」

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▲▼《電流大戰》劇照。（圖／CatchPlay提供）
 
《電流大戰》由金獎名導馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）監製，描述19世紀愛迪生、特斯拉與西屋電氣創辦人威斯汀豪斯之間野心勃勃的商場之爭。導演艾方索戈梅茲雷瓊（Alfonso Gomez-Rejon）表示，這些人用盡心機想贏得商場勝利，卻也同時開創新世界，為後世帶來巨大且重要的影響。為了突顯這些人物代表的前瞻性，他特別以匠心獨運的創新視覺風格，打造整部電影，包括快速變換的剪接和節奏強烈的配樂等，也讓這段爾虞我詐的商場鬥爭更為緊張刺激。

曾任馬丁史柯西斯助理的戈梅茲雷瓊，更在恩師的提點下，重新拍攝《電流大戰》幾場關鍵戲，讓全片更臻完美，導演說：「19世紀末的世界正在急速改變和進步，我希望在電影裡展現那種蓬勃發展的活力和生命力，也很高興做到心目中想要的樣貌。」

▲▼《電流大戰》劇照。（圖／CatchPlay提供）
 
《電流大戰》描述19世紀，湯瑪斯愛迪生（班尼狄克康柏拜區 飾）點亮電燈，驚艷世界，並認為直流電才是最合適的供電系統，受雇於他的特斯拉（尼可拉斯霍特 飾）設計了交流電力系統，二人各執一方，特斯拉憤而投入喬治威斯汀豪斯（麥可夏儂 飾）創辦的西屋電氣公司。愛迪生和威斯汀豪斯各自擁護直流電和交流電，供電市場的巨大利益衝突、勾心鬥角的商業算計，這場激烈的電流爭霸戰注定改變世界，考驗誰才能實現心目中的光電帝國。
 
《電流大戰》即將於7月19日在台上映。

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電流大戰, 班尼狄克康柏拜區

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