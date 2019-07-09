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Lala裙下洩逆天美腿…驚見「心形黑瘀青」　錄影《大熱門》包緊緊！

記者陳芊秀／綜合報導

Lala（蘇心甯）9日一早曬出照片，白皙大腿出現瘀青，引來粉絲心驚「又家暴？」她身為台灣各大綜藝節目常客，時常分享家庭經歷，曾自曝出身家暴環境，也碰到有暴力傾向的交往對象，突然曬出受傷照，掀起網友議論。

▲▼蘇心甯裙下洩白皙美腿，意外出現心形瘀青。（圖／翻攝自IG／Lala蘇心甯）

▲蘇心甯是各大綜藝節目寵兒，9日曬美腿照掀起網友好奇。（圖／翻攝自IG／Lala蘇心甯）

照片中，Lala裙下掀開，雪白細長的美腿突然出現黑色瘀青，而且還呈現愛心形狀，且瘀青範圍不小，配圖加上黑色愛心。她受傷引來大批粉絲震驚「又家暴」、「也撞的太慘」、「怎麼會受傷」、「被打了嗎」，同時也有人猜測是玩遊戲撞傷。瘀青意外像顆愛心，同時令粉絲驚呼「瘀青成一個愛心，猛了」、「你連個黑青都可以那麼浪漫」，還有人神預測「真愛出現了！」

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▲▼蘇心甯裙下洩白皙美腿，意外出現心形瘀青。（圖／翻攝自IG／Lala蘇心甯）

▲蘇心甯裙下洩白皙美腿，意外出現心形瘀青。（圖／翻攝自IG／Lala蘇心甯）

Lala出道6年，離婚後獨自撫養11歲女兒「萌妹」，平常上通告、直播和接業配賺生活費，最近還帶著女兒一起工作。她一早曬出受傷照，仍持續上節目錄影，參加《綜藝大熱門》剛好全身包緊緊遮蓋瘀青，雖然一邊帶小孩一邊工作，仍沒有喊累，「帶著小跟班工作，讓她知道錄影不是這麼輕鬆的事，哈哈！不過今天兩個單元都很輕鬆。」她的樂觀態度也被眾人鼓勵，「妳開心小跟班最開心！」

▲▼蘇心甯裙下洩白皙美腿，意外出現心形瘀青。（圖／翻攝自IG／Lala蘇心甯）

▲蘇心甯錄影《綜藝大熱門》，全身包緊緊。（圖／翻攝自IG／Lala蘇心甯）

▲▼蘇心甯裙下洩白皙美腿，意外出現心形瘀青。（圖／翻攝自IG／Lala蘇心甯）

▲蘇心甯一邊工作，一邊帶女兒，不斷有網友打氣「辛苦了！」（圖／翻攝自IG／Lala蘇心甯）

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