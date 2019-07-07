GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！JYP硬起來法律對應

記者吳孟庭／綜合報導

南韓日前掀起「直播主之亂」，從劈腿控訴到拍攝性愛影片，多方人馬出示對話紀錄為了證明所言不假，卻忘了把其他人名打馬，意外爆出疑似偶像男團GOT7的Mark與一名女直播主的地下情。相隔4天他本人在官咖上道歉：「我知道我讓你們失望了」，同時經紀公司JYP也硬起來，對不實謠言將採取法律對應。

▲GOT7 MARK因為損友曝光私訊，疑似被迫公開過往地下情。（圖／翻攝自mark_tuan、lovely_ahyeong IG）

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GOT7官咖（官方粉絲團）7日新增一條來自MARK的貼文，他先謝謝總是為GOT7加油的粉絲，但也要對大家道歉。「我讓粉絲的心都受傷了，讓粉絲失望了，對此我感到很抱歉。我知道我因為什麼讓粉絲失望，我會努力不會再有下一次了。」

而MARK與成員目前正在美國洛杉磯開唱，在最後的道別舞台上，他也親口用英文對現場粉絲說，「有很多時候當事情失控，但我們從錯誤中學習、我們高高抬起頭來，我們一起從低潮度過，因為我們知道頂點對我們的意義。」由於適逢他傳出爭議的時間點，在場粉絲都頻頻安慰：「Mark Don't Cry!（馬克別哭）」。

JYP娛樂則是硬起來發表聲明，對於所屬藝人的形象、名譽、人格等損害謠言，將會收集證據，只要是不實指控將會採取法律手段對應。

▲「直播主之亂」牽連MARK（左），都是因為前男團100%成員禹昌範。（圖／翻攝自禹昌範IG）

「直播主之亂」是前男團100%成員禹昌範，指控E奶前女友BJ Yeolmae（열매）劈腿，對方則爆料男方拍攝她的性愛影片後，傳給別人觀賞，並加碼爆料各種偷拍與性愛醜聞。雙方吵架公開對話紀錄，卻意外爆料出MARK的地下情。

在對話紀錄中顯示，MARK與直播主BJ Ahyeong（아영）曾交往，在一起的細節也流出，男方幫女方付房租、幫她付租車費，給她信用卡花、送給對方名牌，但兩人已於去年9月分手。由於禹昌範之前常和GOT7 MARK玩在一起，但事件爆發後MARK與公司也都不出面否認，讓消息傳得沸沸揚揚。

▲直播主之亂起因禹昌範與E奶前女友BJ Yeolmae感情糾紛。（圖／翻攝自changbum.u臉書、baby._bin IG）

連日來，粉絲對於MARK有這種淫魔朋友感到非常失望，對於地下情細節也無法置信，甚至有人私訊緋聞女主角Ahyeong要求她澄清。

Ahyeong回訊否認傳言內容，尤其對於繳房租與給信用卡的指控表示，「直播主一個月就可以賺韓幣1千到2千萬（約30～60萬台幣），我是付錢養家的人，才不是收錢的人。」而事隔4天，MARK終於發聲，對粉絲道歉，但保證不再做讓粉絲失望的事情。

MARK道歉全文：

大家好，我是MARK。

首先對總是為GOT7加油、愛著GOT7的粉絲們傳達真心的感謝，但也想說一聲抱歉。

我讓粉絲的心都受傷了，讓粉絲失望了，對此我真的感到很抱歉。

我知道我因為什麼讓粉絲失望，我會盡最大努力不會再有下一次了。

為了讓粉絲的心再也不要受傷，每天每天都盡全力，成為更好的MARK。

再一次，說聲對不起。