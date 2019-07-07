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「多賢需要休息」JYP緊急公告她不上台　TWICE傷兵已經第二人

記者吳孟庭／綜合報導

南韓女團TWICE再添傷兵，JYP娛樂在TWICE韓國官網緊急宣布成員多賢，因為身體不適，不會參加今（7）日的公演活動，由於2天前成員MINA才負傷缺席日本及韓國活動，多賢身體微恙再度引發粉絲憂心：「TWICE是不是太操了？」

▲TWICE傷兵再添一名！今日公演9缺2　多賢也宣布休養缺席。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲TWICE多賢也宣布休養缺席。（圖／翻攝自TWICE臉書）

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根據JYP娛樂稍早公告，表示多賢因健康上的事由，「為了健康採取的措施，判斷必須要休息，無可避免地做出了不會出席的決定。」她本來將和團員在今天韓國時間下午4點到6點參加一場公演活動，加上MINA也於日前宣布負傷休養，今天的活動等於只有7人會出席，一下子少了2名成員，JYP娛樂也道歉：「對於期待演出的粉絲感到抱歉」。

其實5日TWICE飛往日本時，多賢依舊上直播節目敬業表演，但粉絲間傳言她疑似生病、有吊點滴，似乎健康問題早就有徵兆。這也不是她首次因為健康因素缺席，去年4月底就因此無法登上音樂節目《Show!音樂中心》的舞台，也取消現身簽名會。

▲TWICE多賢暫停活動。（圖／CFP）

▲TWICE多賢5日正常飛往日本參加活動。（圖／CFP）

由於TWICE正在舉辦世界巡迴演唱會，13號就要在新加坡開唱，17號轉往美國洛杉磯、19號在墨西哥，月底還有2個美國都市的巡演行程要消化。聽聞TWICE傷兵不斷，粉絲心疼，「是不是太操了？」、「真的要好好休息，後面還有很多活動啊」、「希望其他人都好好的」等留言。

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