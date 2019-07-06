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《星光》爆紅！90後劉鳳瑤推新曲　曝「泰然處事」處世之道

記者盧薇淩／台北報導

華納音樂旗下90後實力唱作人劉鳳瑤全新單曲《感官先生》5日正式上線，復古風前奏旋律貫穿始終，引流今年夏天獨具一格的時髦覆古風。他2011年在《超級星光大道》踢館賽戰勝冠軍熱門人選孫曉亮頓時知名大開，2016年推出首張新專輯後，近期又推出新單曲，也在抖音上發起活動，鼓勵大家能藉由這首歌體會到隨性與灑脫。

▲▼劉鳳瑤推出新單曲 。（圖／華納提供）

▲劉鳳瑤推出新單曲。（圖／華納提供）

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《感官先生》既是隨遇而安的人生態度，也是泰然處之的處世之道——人生漫漫，沿途風景不斷變化，關於友情、愛情、生活，也會遇到種種問題，若無法立即找到解決的方式，那不如去接受種種複雜的情緒，不要遮掩不要隱藏，跟著感覺隨性而為，就像歌詞說的，「心好大，沒想法，沒牽掛」。

▲▼劉鳳瑤推出新單曲 。（圖／華納提供）

▲劉鳳瑤在抖音發起活動。（圖／華納提供）

和作品內容一樣，這首歌在音樂呈現上也頗具隨性態度，不受任何音樂風格框架的拘束，覆古韻中不失現代情致，更顯瀟灑風範。但「隨性」不代表「隨意」，在音樂的制作過程中，劉鳳瑤不僅對編曲一再打磨、精益求精，在錄音棚徹夜未眠更是常態，只為最終將最完美的作品呈現給大家。為了更好傳達《感官先生》的生活態度，劉鳳瑤在抖音平台也將發起#感官先生 活動，鼓勵大家都能夠體會到這首歌所描述的隨性和灑脫，在生活裏瀟灑不羈，但也有自己的風格。

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