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Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」　4年神仙婚姻網驚：好久沒互動

記者陳芊秀／綜合報導

女星Angelababy和老公黃曉明2日晚間被爆將官宣離婚，再度掀起網友一陣騷動！小倆口2015年領證結婚，2017年生下兒子小海綿，不過自從老公捲入股票案後，半年來離婚傳言便不斷爆出。

▲▼Angelababy和黃曉明2日被爆官宣離婚。（圖／翻攝自陸網） 

▲Angelababy和黃曉明2日被爆官宣離婚。（圖／翻攝自陸網）

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據陸媒《新浪娛樂》報導，網路突然瘋傳對話截圖，爆料黃曉明和Angelababy離婚，「可能今天（指2日）官宣。」對此女方工作人員表示消息不屬實「太假了！」

黃曉明和Angelababy交往4年，並在2015年5月27日（527=我愛妻）領證結婚，同年10月在上海展覽中心舉辦盛大婚宴，超過半個娛樂圈大咖都特別出席。他在婚禮上誓言到7、80歲還會把愛妻當作公主，「妳老問我，要是把妳寵壞了怎麼辦？那就讓我把妳寵壞吧。這樣別人就搶不走妳了。」這段甜蜜告白更成為經典婚禮金句。

▲▼Angelababy和黃曉明2日被爆官宣離婚。（圖／翻攝自陸網）

▲線報截圖晚間瘋傳，有人爆料黃曉明和Angelababy離婚。（圖／翻攝自陸網）

▲▼Angelababy和黃曉明2日被爆官宣離婚。（圖／翻攝自陸網）

▲2張離婚情報截圖熱傳，Angelababy的工作人員否認「太假了！」（圖／翻攝自陸網）

婚後黃曉明和Angelababy時常出雙入對，直到2018年被踢爆捲入18億人民幣（約台幣81.6億元）股票炒作案，為此發表聲明，除了強調沒有參與股票操控，透露股票帳戶由母親代管，過程中帳戶被炒股案人物高勇管理，坦言理財不慎，為此向大眾道歉。隨後又傳出他因為是補稅大戶，導致離婚，傳言火速被駁斥。

▲▼黃曉明發文說明炒股案始末。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲黃曉明和母親被爆涉及炒股案引發全民關注。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲▼黃曉明發文說明炒股案始末。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲黃曉明發長文說明炒股案始末。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

Angelababy拍戲時，老公黃曉明總帶著孩子來探班，甜蜜身影時常成為話題。不過兩人最近又陷入婚變傳言，原因是網友發現，日前合體出席郵輪活動時，老公貼心幫忙提長裙，活動結束後她則是單獨在工作人員陪同下離開，各走各路再度引發外界好奇。網友為此感慨「她們好久沒互動」，也有人力挺闢謠「黃曉明楊穎好著呢」、「人家的幸福沒必要公開秀啊。」

▲▼Angelababy和黃曉明2日被爆官宣離婚。（圖／翻攝自陸網）

▲Angelababy、黃曉明日前合體參加郵輪活動，被發現活動後各走各路。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲▼黃曉明、Angelababy半年來經常傳婚變，網友發現「他們好久沒互動。」（圖／翻攝自微博／八組吃瓜少女）

▲黃曉明、Angelababy半年來經常傳婚變，網友發現「他們好久沒互動。」（圖／翻攝自微博／八組吃瓜少女）

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關鍵字

Angelababy, 黃曉明, 小海綿, BABY

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