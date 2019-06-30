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金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」　被讚：個人代表作！

記者關韶文／台北報導

金曲30圓滿落幕，主持人Lulu黃路梓茵首次挑大梁扛全場，身為「史上最年輕的金曲主持人」，被問到最緊張的段落，Lulu則說，「最緊張的就是rap，因為等於是整晚的第一次露面，我就是睡前每天聽，我保證唱過一千次！」典禮一結束，立刻收到吳宗憲、黃子佼的連番稱讚！

▲▼金曲30EMI環球慶功宴,Lulu黃路梓茵,陳奕迅,艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Lulu黃路梓茵、陳奕迅、艾怡良一同出席慶功宴。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼金曲30EMI環球慶功宴,Lulu黃路梓茵,陳奕迅,艾怡良。（圖／記者李毓康攝）

當初陳鎮川邀請Lulu做饒舌演出出，Lulu第一時間趕緊拒絕，沒想到一週後，川哥二度提出要求，Lulu回憶，「一開始我就跟川哥說我真的不行，但是最後他又說服我，我就硬著頭皮答應了！」

金曲獎好幾段演出都被網友大讚有趣，不論是饒舌、模仿、主持、畫畫，都大獲好評，Lulu首次扛下重擔平穩落幕，被問到下次還會不會接受挑戰，Lulu想都沒想就點頭，「我隨時把自己準備好，如果有人找我，就是他們覺得我可以，我就要可以。」

金曲獎圓滿落幕，Lulu收到師父黃子佼的簡訊，黃子佼說，「安全下莊了，以你為榮！」值得一提的是，吳宗憲也誇獎了Lulu，「加油，不要緊張，人家是去看金曲獎不是去看你，你不要太厲害。很棒！不錯喔！算是你的個人代表作！」讓Lulu相當感動。

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