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《情書》24年翻拍陸版…女主角是陳意涵！　網驚「這麼大歲數」鐵粉出聲了

記者陳芊秀／綜合報導

日本經典電影《情書》上映至今24年，唯美故事和構圖風靡全亞洲，近年被大陸買下翻拍版權，終於在28日公佈女主角是陳意涵。她2018年搭檔劉以豪主演《比悲傷更悲傷的故事》，創下48億台幣的驚人票房，新版男主角則仍在保密中。

▲▼《情書》翻拍陸版，女主角是陳意涵。（圖／翻攝自微博／情書官微） 

▲《情書》翻拍陸版，女主角是陳意涵。（圖／翻攝自微博／情書官微）

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《情書》是導演岩井俊二成名作，描述一封寄予哀思的信，卻得到同名同姓的回信，隨後挖掘出一段深埋在高中時期的單戀情懷。除了中山美穗一人分飾2角，柏原崇扮演高中生「藤井樹」，在圖書館低頭看書的帥氣身影，成為經典一幕，電影中的逆光拍攝之美，深深影響亞洲影壇，2016年台灣特別選在20周年重新上映。

▲▼《情書》翻拍陸版，女主角是陳意涵。（圖／翻攝自微博／情書官微）

▲柏原崇18歲演出《情書》，圖書館窗邊的一幕電翻少女。（圖／翻攝自微博）

▲▼《情書》20周年台灣特別上映，中山美穗悄悄來台。（圖／翻攝自IG／中山美穗）

▲《情書》20周年台灣特別上映，中山美穗悄悄來台。（圖／翻攝自IG／中山美穗）

陸版《情書》強調會是全新的愛情故事，人物和日版將會完全不同，除了女主角陳意涵，還會有中、日2個男主角，演員陣容目前尚未完全公佈。此外，中山美穗也會演出該片。 

陳意涵現年36歲，2009年因演出《痞子英雄》打開知名度，近年挑戰大銀幕，翻拍南韓電影《比悲傷更悲傷的故事》催淚無數觀眾。她再度挑戰翻拍日本電影《情書》，同樣也有催淚元素，選角消息曝光後，網友反應兩極，由於中山美穗在25歲時演出該片，有人質疑新版女主角年紀「這麼大歲數」、「直接找年輕藝人多好」，同時也有大批粉絲支持「陳意涵很適合」、「少女感滿滿。」

▲▼《情書》翻拍陸版，女主角是陳意涵。（圖／翻攝自微博／情書官微）

▲陳意涵翻拍南韓電影《比悲傷更悲傷的故事》創下高票房，接著要翻拍日本電影《情書》。（圖／翻攝自微博／情書官微）

▲▼《情書》翻拍陸版，女主角是陳意涵。（圖／翻攝自微博／情書官微）

▲陸版《情書》找陳意涵，網驚「這麼大歲數」，鐵粉支持「少女感滿滿。」（圖／翻攝自微博／情書官微）

▲▼《情書》翻拍陸版，女主角是陳意涵。（圖／翻攝自微博／情書官微）

▲粉絲支持陳意涵演出《情書》。（圖／翻攝自微博／情書官微）

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情書, 陳意涵, 中山美穗

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