ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《甄嬛》唐藝昕、張若昀婚紗照「捧臉之吻」閃爆！老公甜喊：就這樣笑一輩子吧

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星唐藝昕和交往9年男友張若昀領證結婚！老公曬出9宮格婚紗照告白「就這樣笑一輩子吧」，她甜回一個字「好」，隨後雙方共同的經紀人賈川曬出結婚照，小倆口身穿白襯衫，身後大紅色背景見證愛情修成正果，笑容洋溢滿滿幸福。

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕、張若昀拍婚紗證件照。（圖／翻攝自微博／賈川）

經紀人賈川身為多年戰友，曬出合照發文祝福，「親自拍了紅底照，笑容定格在畫面，甜蜜永遠在心頭，祝福你們，也謝謝所有朋友們。」除了唐藝昕、張若昀笑容滿滿正面照，另一張靠肩笑開，老婆手被老公緊肩，沉浸在新婚喜悅當中。

請繼續往下閱讀...

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲經紀人賈川寫下祝福：「笑容定格在畫面，甜蜜永遠在心頭。」（圖／翻攝自微博／賈川）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／賈川）

▲唐藝昕、張若昀牽手笑開。（圖／翻攝自微博／賈川）

唐藝昕因演出《後宮甄嬛傳》的「祺貴人」爆紅，張若昀近年代表作《法醫秦明》演技深獲好評，兩人在娛樂圈都擁有高知名度。兩人拍完結婚證件照後，緊接著將在愛爾蘭舉行婚禮，據陸媒《新浪娛樂》報導，婚禮將於當地時間12:00舉行，19:00舉行婚宴，由金馬影后馬思純擔任司儀，伴娘和伴郎更是找來井柏然、劉昊然、郭麒麟、宋茜、沈夢辰和李沁，堪稱是高顏值伴娘伴郎團。

▲▼唐藝昕、張若昀伴郎伴娘團。（圖／翻攝自微博）

▲唐藝昕、張若昀伴郎找來劉昊然、井柏然、郭麒麟。（圖／翻攝自微博）

▲▼唐藝昕、張若昀伴郎伴娘團。（圖／翻攝自微博）

▲唐藝昕、張若昀伴娘團找來宋茜、李沁、沈夢辰。（圖／翻攝自微博）

9張夢幻婚紗照中，唐藝昕和張若昀在敞篷車內親密捧臉欲吻，無名指婚戒閃閃動人。兩人身穿牛仔風情侶裝，她身穿白色婚紗，胸前大開深V，在海岸綠丘上和老公合照，每張照片都露出幸福笑容，老公在婚訊曝光後，首度在微博曬照告白：「就這樣笑一輩子吧」，她回一個「好」字，更是閃爆網友。

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲張若昀曬婚紗照告白「就這樣笑一輩子吧」，唐藝昕甜回「好。」（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕、張若昀婚紗洋溢滿滿笑容。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲張若昀、唐藝昕牛仔情侶裝。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕捧臉吻張若昀，無名指閃婚戒。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕、張若昀車內甜吻。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕、張若昀海邊綠丘拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕深V婚紗性感。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕、張若昀拍婚紗照表情逗趣可愛。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲▼唐藝昕、張若昀婚紗照。（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕、張若昀咖啡店看報POSE賣萌。（圖／翻攝自微博／張若昀）

推薦閱讀

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋仲基1個月前才剛放閃「結婚讓我安定」　甜喊宋慧喬：我老婆！

宋慧喬爆離婚心情差「臨時辭演新戲」　最新近照曝光！網：嚇到了

宋慧喬爆離婚心情差「臨時辭演新戲」　最新近照曝光！網：嚇到了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！　2年婚破碎經紀公司證實

快訊／宋慧喬出聲了！　認了離婚原因：我和宋仲基個性不合

宋慧喬淚訴痛苦「瘦到婚戒一戴就掉」　閨蜜心疼：她很努力挽救婚姻

剛辦完婚禮1週…網紅火速宣布離婚！　怒控老公出軌：誰把錢給男人就是傻B

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！　宋慧喬4個月前憔悴拔婚戒

王中平離家一個月「音訊全無」！　余皓然淚崩長乳管瘤

宋仲基爆劈腿小三正面曝光！　身份起底是「宋慧喬閨蜜造型師」…婚禮她也在

具荷拉「洋裝滑落」Nu Bra整顆掉出！　輕生復出首秀「放送事故」粉心疼

宋仲基離婚聲明曝光！　「和宋慧喬N月前早分居」新婚家全空

宋仲基「聲明2疑點」爆陰謀論！　「先開口離婚」揭：分手關鍵出在宋慧喬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

唐藝昕, 張若昀

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡依林嗆：不走紅毯會怎樣！原是見「這幕」困惑..喊發明人踹共
  2. 劉亦菲直播關美肌「真實顏值」現形！　近距離無P原圖驚呆180萬人
  3. 宋慧喬泰國秘密返韓！　宋仲基3天前「跟他們在一起」看不出異狀
  4. 吳宗憲的「金曲領帶」去哪了？　歷年傳承者曝光...他嘆：好可惜
  5. 不捨羅美玲拼豬寶寶太辛苦　Terry數度想放棄做人計畫　
  6. 看辣妹演唱會太嗨　艾瑪史東爆「坐朋友肩膀摔下」骨折！
  7. 凱蒂佩芮要結婚了！　傳年底情定奧蘭多布魯
  8. 回台遇「罷工」海外滯留3天　主播記者會險開天窗
  9. 歐陽靖曝東京「真實生活」黑暗面　跌倒趴路邊：沒人來幫我
  10. 零負評哥哥！《101》金曜漢寵2個妹妹　隨身放照片：讓我笑得更開心

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366