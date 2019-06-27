《甄嬛》唐藝昕、張若昀婚紗照「捧臉之吻」閃爆！老公甜喊：就這樣笑一輩子吧

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星唐藝昕和交往9年男友張若昀領證結婚！老公曬出9宮格婚紗照告白「就這樣笑一輩子吧」，她甜回一個字「好」，隨後雙方共同的經紀人賈川曬出結婚照，小倆口身穿白襯衫，身後大紅色背景見證愛情修成正果，笑容洋溢滿滿幸福。

▲唐藝昕、張若昀拍婚紗證件照。（圖／翻攝自微博／賈川）

經紀人賈川身為多年戰友，曬出合照發文祝福，「親自拍了紅底照，笑容定格在畫面，甜蜜永遠在心頭，祝福你們，也謝謝所有朋友們。」除了唐藝昕、張若昀笑容滿滿正面照，另一張靠肩笑開，老婆手被老公緊肩，沉浸在新婚喜悅當中。

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▲經紀人賈川寫下祝福：「笑容定格在畫面，甜蜜永遠在心頭。」（圖／翻攝自微博／賈川）

▲唐藝昕、張若昀牽手笑開。（圖／翻攝自微博／賈川）

唐藝昕因演出《後宮甄嬛傳》的「祺貴人」爆紅，張若昀近年代表作《法醫秦明》演技深獲好評，兩人在娛樂圈都擁有高知名度。兩人拍完結婚證件照後，緊接著將在愛爾蘭舉行婚禮，據陸媒《新浪娛樂》報導，婚禮將於當地時間12:00舉行，19:00舉行婚宴，由金馬影后馬思純擔任司儀，伴娘和伴郎更是找來井柏然、劉昊然、郭麒麟、宋茜、沈夢辰和李沁，堪稱是高顏值伴娘伴郎團。

▲唐藝昕、張若昀伴郎找來劉昊然、井柏然、郭麒麟。（圖／翻攝自微博）

▲唐藝昕、張若昀伴娘團找來宋茜、李沁、沈夢辰。（圖／翻攝自微博）

9張夢幻婚紗照中，唐藝昕和張若昀在敞篷車內親密捧臉欲吻，無名指婚戒閃閃動人。兩人身穿牛仔風情侶裝，她身穿白色婚紗，胸前大開深V，在海岸綠丘上和老公合照，每張照片都露出幸福笑容，老公在婚訊曝光後，首度在微博曬照告白：「就這樣笑一輩子吧」，她回一個「好」字，更是閃爆網友。

▲張若昀曬婚紗照告白「就這樣笑一輩子吧」，唐藝昕甜回「好。」（圖／翻攝自微博／唐藝昕）

▲唐藝昕、張若昀婚紗洋溢滿滿笑容。（圖／翻攝自微博／張若昀）



▲張若昀、唐藝昕牛仔情侶裝。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲唐藝昕捧臉吻張若昀，無名指閃婚戒。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲唐藝昕、張若昀車內甜吻。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲唐藝昕、張若昀海邊綠丘拍婚紗照。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲唐藝昕深V婚紗性感。（圖／翻攝自微博／張若昀）

▲唐藝昕、張若昀拍婚紗照表情逗趣可愛。（圖／翻攝自微博／張若昀）



▲唐藝昕、張若昀咖啡店看報POSE賣萌。（圖／翻攝自微博／張若昀）