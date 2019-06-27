4年前第1名錄取大學！　劉昊然遭爆「延畢」背後真實原因曝光

記者謝艾婷／綜合報導

大陸男星劉昊然以《北京愛情故事》、《瑯琊榜之風起長林》等作品走紅之後，21歲的他年紀雖小但演技備受肯定，日前才因匿名捐助粉絲爸爸醫藥費備受關注，而同時兼具演員以及學生身份的他，卻被踢爆有可能會延畢。

▲劉昊然。（圖／翻攝自微博／劉昊然turbo）



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據《新浪娛樂》報導，有消息指出2015年進入中央戲劇學院表演系的劉昊然因嚴重缺課，今年可能無法畢業，因此特意向他的工作人員求證，而對方回應：「劉昊然本人此前在採訪中回應過此問題，劉昊然在採訪中說『最近因工作原因又進劇組了，還差一些學校的工作沒有做完，先把手頭的工作做完，電影拍攝完後，還是要花時間去做之前耽誤了的功課。』」劉昊然當初雖以表演專業和文化專業雙料第一名的好成績進入中央戲劇學院，如今卻有延畢的危機。

▲劉昊然的新戲《九州縹緲錄》。（圖／翻攝自微博／劉昊然turbo）



由於劉昊然拍攝《九州縹緲錄》的原因在劇組長待許久，導致缺課數較多，許多網友知道此消息之後，分別保持著不同的態度，有網友認為「魚與熊掌不可兼得，畢竟人家拍出了很多好的作品」、「講這麼多廢話，不就是留級了」、「讀完書再出來吧」、「認真拍戲，認真畢業，延畢也是對未完成的學業的正確態度」

▲網友各持不同意見。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）