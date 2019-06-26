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羅志祥、周杰倫爆「為女人」不合！　18年恩怨再被挖…球場破冰大和解

圖文／鏡週刊

周杰倫與羅志祥的情誼充滿戲劇性轉折，兩人兩度因女人撕破臉，如今不只和好，還可以進行雙約會，日前分別攜另一半昆凌、周揚青一起打籃球，一如小豬所言：「我們都長大了。」長達18年的恩怨情仇，在球場上化干戈為玉帛。

▲▼周董與小豬球場大和解。（圖／鏡週刊提供）

▲6/19 23：22，拿到球的昆凌（右二），轉身回防，周董（左一）與小豬（左二）兩人都盯著昆凌手上的球不放。

周董和小豬同是台灣天王，卻因為女人翻臉兩次，一次是為蔡依林，一次是為昆凌。這兩個大明星，隨著年紀增長而成熟，日前被本刊直擊兩人同場打球，更驚喜的是，周董的夫人昆凌和準豬嫂周揚青都陪伴在側。

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▲▼周董與小豬球場大和解。（圖／鏡週刊提供）

▲6/19 22：59，羅志祥（左）一下場擦完汗，連忙拿手機當鏡子整理儀容，身旁的周揚青（左二）默默陪著他。

6月19日晚上，台北大安森林公園籃球場上星光熠熠，周杰倫與羅志祥在悶熱的夜晚，與好友們揮汗運動，或許是天氣太熱影響球技，周董投籃的準度不如過往厲害，精力無窮的小豬則勇於三步上籃，展現絕佳跳躍力。

除了周董、小豬，「周嫂」昆凌也下場在球場上馳騁，周董不時以雙手護在嬌妻背後，就連投籃時，都在旁指導，兩人甜如蜜的互動閃爆現場。

▲▼周董與小豬球場大和解。（圖／鏡週刊提供）

▲6/19 23：02，周杰倫（左二）相當愛護昆凌（左四），連打球都不時指導，從昆凌笑容看得出婚姻幸福。

▲▼周董與小豬球場大和解。（圖／鏡週刊提供）

▲6/19 23：11，周杰倫（右二）籃球在手，準備進攻，小豬（右三）則高舉雙手阻擋。

▲▼周董與小豬球場大和解。（圖／鏡週刊提供）

▲6/19 23：23，小豬一拿到球，立即展現跳躍力，試圖投出三分球。

有別於昆凌的活躍，「準豬嫂」周揚青雖然一身勁裝，卻只待在場邊當人形立牌，幾乎都低著頭滑手機，只有在小豬下場休息時，才體貼地遞上毛巾給愛人擦汗。愛美的小豬，就算只是休息空檔，都不忘把手機當成鏡子，仔細調整髮型。

▲▼周董與小豬球場大和解。（圖／鏡週刊提供）

▲6/19 23：34，周杰倫（右）與小豬（左）打球，周董穿的球鞋吸睛且稀有，是荷蘭潮牌Patta與Air Jordan七代聯名款，售價6300元，但已炒到18000元。

▲▼周董與小豬球場大和解。（圖／鏡週刊提供）

▲6/19 23：43，打完1個小時的球，昆凌（右三）未見疲累，還伸手攬住周董腰間，展現小倆口親暱。

向來對鏡頭敏感度極高的周杰倫，功力一如既往，他的利眼一掃，馬上發現了本刊的跟拍。年輕時曾經對跟拍的攝影記者比中指，現在卻慈眉善目的周董，用另一種方式表達「I see you」，他要同行友人送了一瓶水給本刊說：「杰倫請你們喝水。」

▲▼周董與小豬球場大和解。（圖／鏡週刊提供）

▲羅志祥（左起）與周杰倫兩人曾兩度因女人撕破臉，如今分別攜另一半昆凌、周揚青一起打籃球。右起為小刀跟劉畊宏。

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