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PENTAGON台北演唱會票價最貴4280！全區擊掌福利加碼

記者吳孟庭／綜合報導

南韓9人男團PENTAGON成軍近3年，即將舉辦首次世界巡迴演唱會，4月首爾起跑，10月6日唱到台北國際會議中心。主辦單位公布最新票價，最貴4280元，不但可以全區擊掌，還有觀看彩排、團體合照與簽名海報等福利！

▲PENTAGON台北演唱會票價最貴4280！。（圖／中華文創提供）

▲PENTAGON即將在台北舉辦演唱會。（圖／中華文創提供）

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由珍虎、Hui、洪碩、E'Dawn、信源、Yeo One、Kino、禹碩、Yuto、閆桉所組成，PENTAGON繼2年前在台北ATT SHOWBOX舉辦Showcase之後，規模越辦越大，這回要在師兄BTOB也舉辦過見面會的台北國際會議中心（TICC）開唱，座位共分3區4種票價，A區4280、B區3280、C區2280以及身障席2140元。

▲PENTAGON台北演唱會票價最貴4280！。（圖／中華文創提供）

▲PENTAGON台北演唱會票價最貴4280。（圖／中華文創提供）

現場福利也比2年前更好康，不但全區皆可擊掌，將從A區抽選300名、B區150名與C區50名可觀看彩排，團體合照則是A區25名、B區15名與C區10名幸運兒可獲得，最終全場抽選50名可得到簽名海報。預計將於7月6日中午12點於全台7-11 ibon機台及ibon網站開始販售。

▲PENTAGON台北演唱會票價最貴4280！。（圖／中華文創提供）

▲PENTAGON公開福利。（圖／中華文創提供）

活動名稱： 2019 Pentagon World Tour in Taipei
日期：2019/10/6(日)
地點：TICC台北國際會議中心
票價：A區$4,280元／ B區$3,280元／ C區$2,280元／身障席$2,140元
售票日期：2019/7/6(六)12：00
售票系統：全台7-11 ibon機台及ibon網站

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