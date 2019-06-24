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林允「3張閨蜜照」幫周潔瓊撇緋聞：瓊瓊很忙！　網友一看傻眼「豬隊友」

記者李湘文／綜合報導

藝人周潔瓊曾是南韓女團「Pristin」成員，如今因為團體解散，幾乎都待在家鄉大陸發展，24日突然被傳跟「NINE PERCENT」蔡徐坤使用情侶頭像，引起關注。雖然官方迅速澄清緋聞，但女星林允突然在微博PO文「我家瓊瓊很忙」，試圖幫忙撇清戀情，反而使得事情再一次成為議論焦點，被網友吐槽「幫倒忙」。

▲蔡徐坤、周潔瓊傳出緋聞。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤、周潔瓊_OFFICIAL）

▲蔡徐坤、周潔瓊突然被傳緋聞。（圖／翻攝自微博／蔡徐坤、周潔瓊_OFFICIAL）

大陸網友近日在豆瓣論壇爆料，質疑：「蔡徐坤周潔瓊他倆這是情侶頭像嗎？」並附上雙方的微博截圖，只見2人都穿著米色格子西裝外套，又正好都是側臉面對鏡頭，風格略有幾分神似。但除此之外沒有更多交往證據，蔡徐坤工作室也迅速否認：「沒有的事，他每天在忙著做音樂，時間都不夠用。」

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▲林允幫周潔瓊澄清緋聞反被罵翻。（圖／翻攝自微博）

▲林允幫周潔瓊澄清緋聞反被罵翻。（圖／翻攝自微博）

▲林允幫周潔瓊澄清緋聞反被罵翻。（圖／翻攝自微博）

▲林允PO出閨蜜照幫忙澄清。（圖／翻攝自微博）

女星林允24日下午也在微博發文，PO出3張跟周潔瓊一起出遊的照片，幫忙撇清緋聞：「大家都別猜了，我家瓊瓊健身、逛街、美容，很忙的！」幾張照片中，她和周潔瓊一起逛街購物、躺在床上睡覺，度過愉快的閨蜜相處時間。

▲林允幫周潔瓊澄清緋聞反被罵翻。（圖／翻攝自微博）

▲林允幫周潔瓊澄清緋聞。（圖／翻攝自微博）

然而，網友一看林允發的照片，便紛紛吐槽「明星難道不是應該忙著出作品嗎」、「好歹說工作忙吧…天天逛街…」、「潛台詞：女方沒有工作，每天都在健身逛街美容，希望通過這次炒作有個工作機會」，質疑她根本是豬隊友、幫倒忙，還有網友發現2人逛的是假貨店。林允最後直接刪除這條微博，但仍讓周潔瓊、蔡徐坤的緋聞再次成為熱議焦點。

▲林允幫周潔瓊澄清緋聞反被罵翻。（圖／翻攝自微博）

▲林允幫周潔瓊澄清緋聞反被罵翻。（圖／翻攝自微博）

▲林允幫周潔瓊澄清緋聞反被罵翻。（圖／翻攝自微博）

▲網友狂吐槽林允。（圖／翻攝自微博）

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林允, 周潔瓊, 蔡徐坤

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