上映前3天《少年的你》驚撤檔！　易烊千璽校園片爆2爭議消失電影院

記者陳芊秀／綜合報導

香港導演曾國祥代表作《七月與安生》爆紅影壇，勇奪金馬雙影后寫下佳話，緊接著再推出新片《少年的你》，並找來易烊千璽搭檔周冬雨，原本27日率先在大陸上映，沒想到24日突然爆發撤檔傳聞，官方發文證實「不上映了。」讓期待已久的影迷相當錯愕。

▲易烊千璽、周冬雨合作的青春校園片《少年的你》上映前3天撤檔。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）



請繼續往下閱讀...

《少年的你》原訂27日上映，周冬雨、易烊千璽日前出席上海電影節宣傳，但是各大售票網站卻沒有出現預售票開賣，又傳出部分電影院疑似收到「口頭撤檔通知」，不過沒有正式文件，引發外界揣測。隨後電影官方微博發表聲明：「經考慮影片《少年的你》的製作完成度和市場預判，經製片、發行各方協商，《少年的你》不在6月27日上映，新的檔期擇時公布。由於改檔給您造成的不便，敬請諒解！」

▲《少年的你》原本定檔27上映。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）

▲《少年的你》官博宣佈27日不上映。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）

《少年的你》改編自玖月晞小說《少年的你如此美麗》，易烊千璽以平頭造型扮演體育生「北野」，周冬雨扮演優等生「陳念」，因為同班同學的墜樓意外，兩人因此有了交集。網傳電影涉及未成年犯罪、校園霸凌2大爭議題材，因此被撤檔，又有工作人員爆料，電影至今仍未收到發行許可，最後電影官博證實不在27日上映，有關撤檔原因則未具體說明。

▲易烊千璽扮演體育生「北野」，片中有眾多打鬥場面。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）

▲▼網傳《少年的你》題材涉及未成年犯罪，以及校園霸凌，影響上映。（圖／翻攝自微博）





事實上，《少年的你》上映之路一波多折，原本入圍第69屆柏林影展新生代單元，卻在突然在柏林影展的片單中消失，官方微博當時表示，「因為後期製作原因，無法按時參加展映。」隨後排定6月27日在大陸首映，又在上映前3天撤檔，不過片商強調會再公布新的上映檔期，網友支持回應「多久都會等。」