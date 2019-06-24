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上映前3天《少年的你》驚撤檔！　易烊千璽校園片爆2爭議消失電影院

記者陳芊秀／綜合報導

香港導演曾國祥代表作《七月與安生》爆紅影壇，勇奪金馬雙影后寫下佳話，緊接著再推出新片《少年的你》，並找來易烊千璽搭檔周冬雨，原本27日率先在大陸上映，沒想到24日突然爆發撤檔傳聞，官方發文證實「不上映了。」讓期待已久的影迷相當錯愕。

▲▼易烊千璽拍吻戲，對象是金馬影后周冬雨。（圖／翻攝自微博／少年的你官博） 

▲易烊千璽、周冬雨合作的青春校園片《少年的你》上映前3天撤檔。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）

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《少年的你》原訂27日上映，周冬雨、易烊千璽日前出席上海電影節宣傳，但是各大售票網站卻沒有出現預售票開賣，又傳出部分電影院疑似收到「口頭撤檔通知」，不過沒有正式文件，引發外界揣測。隨後電影官方微博發表聲明：「經考慮影片《少年的你》的製作完成度和市場預判，經製片、發行各方協商，《少年的你》不在6月27日上映，新的檔期擇時公布。由於改檔給您造成的不便，敬請諒解！」

▲▼周冬雨、《少年的你》。（圖／翻攝自微博／周冬雨、《少年的你》）

▲《少年的你》原本定檔27上映。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）

▲▼《少年的你》宣佈27日不上映。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）

▲《少年的你》官博宣佈27日不上映。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）

《少年的你》改編自玖月晞小說《少年的你如此美麗》，易烊千璽以平頭造型扮演體育生「北野」，周冬雨扮演優等生「陳念」，因為同班同學的墜樓意外，兩人因此有了交集。網傳電影涉及未成年犯罪、校園霸凌2大爭議題材，因此被撤檔，又有工作人員爆料，電影至今仍未收到發行許可，最後電影官博證實不在27日上映，有關撤檔原因則未具體說明。

▲▼周冬雨、易烊千璽《少年的你》退出柏林影展。（圖／翻攝自微博／少年的你）

▲易烊千璽扮演體育生「北野」，片中有眾多打鬥場面。（圖／翻攝自微博／少年的你官博）

▲▼網友猜測《少年的你》涉及校園霸凌、未成年犯罪題材，影響上映。（圖／翻攝自微博）

▲▼網傳《少年的你》題材涉及未成年犯罪，以及校園霸凌，影響上映。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友猜測《少年的你》涉及校園霸凌、未成年犯罪題材，影響上映。（圖／翻攝自微博）

事實上，《少年的你》上映之路一波多折，原本入圍第69屆柏林影展新生代單元，卻在突然在柏林影展的片單中消失，官方微博當時表示，「因為後期製作原因，無法按時參加展映。」隨後排定6月27日在大陸首映，又在上映前3天撤檔，不過片商強調會再公布新的上映檔期，網友支持回應「多久都會等。」

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易烊千璽, 周冬雨, 少年的你

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