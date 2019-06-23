「讓世界看見台灣」　血肉果汁機爽摘全美獨立音樂獎！

記者蔡琛儀／台北報導

2019 全美獨立音樂獎於台灣時間今天早上7點於紐約頒獎，今年有入圍該獎項的台灣樂團包括血肉果汁機、美秀集團以及董事長樂團，血肉果汁機一舉入圍「最佳金屬專輯」、「專輯包裝設計」、「藝人形象設計」三獎，今天更順利拿下專輯包裝設計獎，勝出同樣入圍該獎的大前輩董事長樂團和蕭青陽。

▲▼ 血肉果汁機在全美獨立音樂獎擊敗眾多優秀作品，拿下「專輯包裝設計」。（圖／血肉果汁機提供）

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血肉果汁機這次打敗全美許多專輯作品，實現他們一直以來想讓世界看見台灣的期盼，「讓世界看見台灣，讓世界看見血肉果汁機的美好！我們沒丟家人的臉！感謝，勞力。」同行前往的專輯包裝設計師布雷克也是台灣知名塗鴉團隊「六號病毒」的成員，他們的每張專輯和海報視覺都是他創作，加上這次裝幀設計的設計師李政瀚聯手製作，更讓這次的專輯《深海童話》概念具體顯現。

不過近日長榮航空空服員罷工取消不少航班，血肉果汁機也受到事件影響，經紀人仍在確認明天的回國班機是否能順利搭乘，但團員都還沈浸在獲獎喜悅當中，顯得相當老神在在。

▲▼ 血肉果汁機可能受長榮罷工影響行程，但仍老神在在，沈浸在得獎喜悅中。（圖／血肉果汁機提供）

此外，除了血肉果汁機，美秀集團也拿下「最佳周邊商品」，他們表示：「我們至今仍然不知道為什麼會有一個獎叫做Best SWAG，但我們的SWAG已經受到了國際的肯定！再次向各位喜歡我們的朋友強調，美秀集團不只是一個樂團，而是一個全方位的藝術團體，我們會繼續為所欲為的！」

▲美秀集團拿下「最佳周邊商品」。（圖／翻攝臉書／美秀集團）